Ny innsikt i opprinnelsen til gammastråleutbrudd avslørt av NASA-studie

I en nylig studie utført av NASA har et team av forskere gjort en banebrytende oppdagelse angående opprinnelsen til gammastråleutbrudd (GRB). Ved å observere en eksepsjonelt lyssterk GRB, kjent som GRB 230307A, ved hjelp av forskjellige rom- og bakketeleskoper, inkludert NASAs James Webb Space Telescope, Fermi Gamma-ray Space Telescope og Neil Gehrels Swift Observatory, har forskere fått ny innsikt i det bemerkelsesverdige fenomenet .

Studien fordypet seg i kjølvannet av en nøytronstjernesammenslåing, som fungerte som kilden til eksplosjonen som var ansvarlig for gammastråleutbruddet. Gjennom observasjonene gjort av NASAs James Webb-romteleskop, var forskere i stand til å oppdage tilstedeværelsen av det kjemiske elementet tellur i restene av eksplosjonen. Denne oppdagelsen gir viktig informasjon om sammensetningen av kilonovaen som ble dannet under nøytronstjernesammenslåingen.

Hovedforfatteren av studien, Andrew Levan, understreket betydningen av James Webb-romteleskopets bidrag til å fremme vår forståelse av elementdannelse i universet. Ved å identifisere plasseringen av nøytronstjernene som var involvert i sammenslåingen, viste studien at de bodde i en spiralgalakse omtrent 120,000 XNUMX lysår unna sammenslåingsstedet.

Mens kilonova-hendelser som følge av sammenslåinger av nøytronstjerner er sjeldne og utfordrende å observere, kaster funnene i denne studien lys over arten og egenskapene til disse hendelsene. I tillegg gir forskningen sterke bevis for å støtte den langvarige hypotesen om at tunge grunnstoffer utenfor jern skapes gjennom sammenslåinger av nøytronstjerner.

Denne samarbeidsinnsatsen som involverte flere teleskoper både i verdensrommet og på bakken gjorde det mulig for forskere å samle et vell av informasjon om GRB 230307A. Studiens funn fremhever den transformative rollen til teleskoper som James Webb-romteleskopet og fremtidige instrumenter, som Nancy Grace Roman Space Telescope, i å forbedre vår forståelse av universet, spesielt ved å muliggjøre studiet av sjeldne hendelser som kilonovaer og elementene de produsere.

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hva er et gammastråleutbrudd?



A: En gammastråling er en ekstremt energisk eksplosjon som frigjør et intenst utbrudd av gammastråling.

Spørsmål: Hva er en kilonova?



A: En kilonova er det eksplosive kjølvannet av en nøytronstjernesammenslåing, preget av produksjon av tunge grunnstoffer.

Spørsmål: Hvordan bidro NASAs James Webb-romteleskop til studien?



A: NASAs James Webb-romteleskop spilte en avgjørende rolle i å oppdage tilstedeværelsen av tellur, et element, i restene av nøytronstjernesammenslåingseksplosjonen, og ga innsikt i sammensetningen av kilonovaen.

Spørsmål: Hvilke bevis ga studien for dannelsen av tunge elementer utover jern?



A: Studien ga sterke bevis for at sammenslåinger av nøytronstjerner er potensielle kilder for dannelsen av tunge grunnstoffer utenfor jern.

Spørsmål: Hvor langt unna var spiralgalaksen der nøytronstjernene som var involvert i fusjonen holdt til?



A: Nøytronstjernene var lokalisert omtrent 120,000 XNUMX lysår unna sammenslåingsstedet i en spiralgalakse.

kilder:

NASA – www.nasa.gov