JuMBOs: Strange Paired Objects Discovered in Space

James Webb-romteleskopet har gjort en spennende oppdagelse i Orion-tåken – 42 par av Jupiter-masse binære objekter kjent som JuMBOs. Disse objektene er for små til å være stjerner, men de eksisterer i par og er sannsynligvis ikke falske planeter. Forskere er forvirret over hvordan de ble dannet og hvorfor de fortsetter å gå i bane rundt hverandre. Forskerne antyder at en ny, ukjent formasjonsmekanisme kan være ansvarlig for opprettelsen av dem, selv om ytterligere undersøkelser er nødvendig.

JuMBO-ene ble funnet drivende gjennom Orion-tåken, en stjernedannende region som ligger omtrent 1,344 lysår unna Jorden. Tidligere observasjoner fra bakkebaserte teleskoper antydet tilstedeværelsen av mystiske objekter i gasskyen, noe som førte til oppfølgingsobservasjoner med James Webb-romteleskopet, som bekreftet deres eksistens.

Analyse av disse særegne gjenstandene viste at de er gassgiganter, omtrent en million år gamle og med temperaturer rundt 1,300 grader Fahrenheit (700 grader Celsius). JuMBOene består hovedsakelig av karbonmonoksid, metan og damp, og fengsler astronomer på grunn av deres sammenkoblede natur. Vanligvis tar stjerner millioner av år å utvikle seg fra kollapsende støv- og gasskyer, og danner til slutt massive plasmakuler. Under denne prosessen dannes det disker av restmaterialer, som noen ganger kan splittes for tidlig og gi opphav til en andre stjerne, og skaper et binært system.

Eksistensen av disse sammenkoblede objektene, hver med en masse nær den til Jupiter, utgjør en utfordring for forskere. I følge dagens forståelse forventes objekter under tre Jupiter-masser å bli født bundet til en stjerne, noe som gjør det vanskelig å forklare hvordan disse objektene inngikk et binært forhold. JuMBO-ene kan være utstøtt planeter, men det er fortsatt uklart hvordan de klarte å opprettholde sin binære bane etter å ha blitt utvist fra sitt opprinnelige solsystem. En alternativ mulighet er at de representerer en ny kategori av mislykkede stjerner, men mysteriet med deres lille størrelse vedvarer fortsatt.

Oppsummert har oppdagelsen av JuMBO-ene i Orion-tåken gjort astronomene forvirret. Mens de søker etter en forklaring, vurderer forskerne muligheten for en ny formasjonsmekanisme eller en kombinasjon av eksisterende teorier. Ytterligere undersøkelser og fagfellevurdering er nødvendig for å kaste lys over disse mystiske sammenkoblede objektene som driver gjennom verdensrommet.

