Oppdager Jupiter: James Webb-teleskopet avslører fascinerende bilder av gassgiganten

NASAs James Webb-romteleskop fortsetter å forbløffe forskere med sine oppdagelser, denne gangen gir fengslende bilder av Jupiters atmosfære. Ved å utnytte sin ekstraordinære visjon, har Webb-teleskopet avduket funksjoner som ikke er sett før, som har overrasket det vitenskapelige samfunnet.

En banebrytende oppdagelse gjort av James Webb-teleskopet er fangst av bilder som viser en høyhastighets jetstrøm som måler over 4800 kilometer bred ved Jupiters ekvator. Disse bildene gir forskere ny innsikt i klimaet og dynamikken til gassgiganten. Ricardo Hueso ved Universitetet i Baskerland i Bilbao, Spania, uttrykte sin overraskelse og uttalte: "Det vi alltid har sett som uskarpe dis i Jupiters atmosfære fremstår nå som skarpe trekk som vi kan spore sammen med planetens raske rotasjon."

Ved å bruke sine NIRCam-instrumenter tok Webb-teleskopet bilder av Jupiter hver 10. time over en hel Jupiter-dag i juli 2022. Disse bildene, tatt i fire forskjellige filtre som er i stand til å oppdage små endringer i funksjoner i varierende høyder, gjorde det mulig for forskere å studere Jupiters atmosfære i større detalj. Videre banket teleskopet inn i de høyereliggende lagene av atmosfæren, som ligger 25-50 kilometer over planetens skytopp. Hastigheten til den observerte jetstrømmen ble målt til omtrent 515 kilometer i timen, raskere enn en kategori 5-orkan på jorden.

James Webb-romteleskopet, det største og kraftigste romteleskopet som noen gang er konstruert, er en del av NASAs store observatorier. Hovedformålet er å fange og fokusere lys, slik at forskere kan se lenger tilbake i tid enn noen gang før. Plassert ved L2 Lagrange-punktet, 1.5 millioner kilometer unna Jorden, gir Webb-teleskopet et unikt utsiktspunkt for å studere himmellegemer og fenomener.

Disse fengslende bildene av Jupiter innhentet av James Webb-teleskopet, kombinert med teleskopets evne til å se i infrarødt lys og samarbeidet med Hubble-romteleskopet, har gjort det mulig for forskere å oppdage og spore Jupiters jetstrøm for første gang. Disse funnene gir en dypere forståelse av gassgigantens atmosfæriske dynamikk og bidrar til vår bredere kunnskap om universet.

