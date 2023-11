Ny innsikt: Avduking av den spektakulære stjerneformasjonen i hjertet av Melkeveisgalaksen vår

By

Et ekstraordinært område med stjernedannelse, innhyllet av tett støv, har blitt oppdaget bare 300 lysår unna det supermassive sorte hullet som ligger i kjernen av Melkeveien vår. Takket være de banebrytende egenskapene til James Webb Space Telescope (JWST), har dette fengslende panoramaet blitt fanget i all sin strålende prakt.

Kalt «Skytten C», blender dette stjernedannende området med en blendende visning av 500,000 30 glitrende stjerner mot et bakteppe av eterisk blå luminescens. Kronjuvelen til dette himmelske vidunderet er en samling av babystjerner, kjent som protostjerner, plassert i en kompakt klynge, synlig til venstre i bildet. Blant dem ligger en begynnende stjerne som allerede har samlet en masse som er XNUMX ganger større enn solen vår, og antyder dens forestående skjebne som en supernova om noen millioner år.

Stjerner blir født i klynger av kaldt, tett molekylært hydrogen som bukker under for tyngdekraften og kollapser over seg selv. Disse klyngene er omhyllet av interstellart støv, som bidrar til å opprettholde temperaturer nær absolutt null. I noen områder er støvet så dypt tilslørt at selv JWSTs toppmoderne infrarøde syn sliter med å trenge gjennom deres ugjennomsiktighet. Likevel, innenfor disse kosmiske skyene ligger begynnende stjerner i de tidlige stadiene av dannelsen, for eksempel protoclusteret som vises på dette bildet, hvor vindene deres har fjernet det omsluttende støvet og avslørt deres strålende eksistens.

Dette fascinerende JWST-bildet av Sagittarius C, gransket av et internasjonalt team som undersøker stjernedannelse i Galactic Center, ledes av Samuel Crowe, en bachelorstudent fra University of Virginia. Crowe understreker den eksepsjonelle oppløsningen og følsomheten til JWSTs kolossale 6.5-meters speil, det største romteleskopet som noen gang er skutt opp, som har muliggjort oppdagelsen av en rekke nyfunne funksjoner.

En slående åpenbaring er tilstedeværelsen av utstrømninger som kommer fra protostjernene, som utstråler brennende luminescens mot bakgrunnen av den skyggefulle molekylære hydrogenskyen. Over denne dystre skyen ligger forgrunnsstjerner, mens langs den nedre kanten skinner opplyste deler av ionisert hydrogen briljant under påvirkning av ultrafiolett lys fra andre ungdommelige, massive stjerner. Selv om tidligere studier hadde oppdaget dette ioniserte hydrogenet, har den store skalaen til denne regionen, som spenner over 25 lysår som fanget av JWST, forbløffet det vitenskapelige samfunnet. Crowe har til hensikt å dykke dypere inn i dette spennende funnet og undersøke de gåtefulle "nålene" som stikker gjennom den ioniserte gassen i tilsynelatende tilfeldige orienteringer.

Galaktisk senter ligger omtrent 26,000 XNUMX lysår unna oss, og er et fengslende mål for astronomer som bruker JWST på grunn av dens bemerkelsesverdige konsentrasjon av stjernedannelse. Det galaktiske senteret deler noen likheter med galakser dannet kort tid etter Big Bang som ble oppdaget av JWST, og ser lysere ut enn forventet. En forklaring på dette fenomenet er at de gir næring til mer massive stjerner enn eldre galakser.

Intensiv undersøkelse av Galactic Center gjør det mulig for astronomer å granske rådende teorier om stjernedannelse under de mest alvorlige forhold. De tar sikte på å forstå om det er mer sannsynlig at massive stjerner blir født innenfor stjernefødende områdene i den galaktiske kjernen eller i utkanten av Melkeveiens spiralarmer. Vanligvis gir stjernedannende tåker en høyere andel av de minst massive stjernene, kjent som M-dverger, med fødselsraten som synker ettersom stjernemassen øker. Følgelig eksisterer bare en håndfull av de mest massive stjernene, hundrevis av ganger solens masse, innenfor Melkeveien.

Dette mønsteret, kjent som stjernenes initiale massefunksjon (IMF), forvirrer astronomer som ennå ikke fullt ut har forstått dets styrende mekanismer. Men gitt den intense stjernedannelsen som er observert i Galactic Center, er det en mulighet for at IMF kan bli forstyrret, noe som favoriserer dannelsen av en overflod av massive stjerner. Skulle dette stemme, kan det også gjelde de tidligste galaksene. Et høyere IMF kan belyse den eksepsjonelle lysstyrken til disse galaksene, ettersom de mest massive stjernene utstråler det sterkeste lyset.

"Det galaktiske senteret er et overfylt, tumultartet sted," sa Rubén Fedriani fra Instituto Astrofísica de Andalucía i Spania. "Det er turbulente, magnetiserte gasskyer som danner stjerner, som deretter påvirker den omkringliggende gassen med deres utstrømmende vinder, jetfly og stråling. Webb har gitt oss massevis av data om dette ekstreme miljøet, og vi begynner akkurat å grave i det.»

Spørsmål og svar:

Spørsmål: Hva er James Webb-romteleskopet?

A: James Webb Space Telescope (JWST) er det største romteleskopet som noen gang er skutt opp. Den er kjent for sin overlegne oppløsning og følsomhet, som gjør det mulig for astronomer å fange fengslende bilder og samle verdifulle data.

Spørsmål: Hvordan dannes stjerner?

A: Stjerner dannes i klumper av kaldt, tett molekylært hydrogen som kollapser under tyngdekraften. Disse klumpene er rike på interstellart støv, som hjelper til med å regulere temperaturen under stjernedannelsesprosessen.

Spørsmål: Hva er Galactic Center?

A: Det galaktiske senteret refererer til det intense, travle området i kjernen av Melkeveien vår. Det er et område med enorm stjernedannelse og fungerer som et testområde for vår forståelse av stjernenes fødsel og evolusjon.

Spørsmål: Hva er stjernens initiale massefunksjon (IMF)?

A: Stjernens begynnelsesmassefunksjon (IMF) er et mønster som beskriver fordelingen av stjernemasser på tidspunktet for dannelsen. Den avslører den relative frekvensen av stjerner med forskjellig masse og gir innsikt i mekanismene som styrer stjernedannelse.

Spørsmål: Hvor langt er det galaktiske senteret fra jorden?

A: Det galaktiske senteret ligger omtrent 26,000 XNUMX lysår unna Jorden.