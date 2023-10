Oppdage en høyhastighets jetstrøm i Jupiters atmosfære: Observasjoner fra James Webb-romteleskopet

By

James Webb Space Telescope (JWST), operert av NASA, har gjort en banebrytende oppdagelse i Jupiters atmosfære. Ved å bruke sitt Near-Infrared Camera (NIRCam), tok JWST bilder som avslørte et tidligere ukjent fenomen: en høyhastighets jetstrøm som strekker seg over 3,000 miles i bredden over de primære skylagene nær Jupiters ekvator. Dette funnet gir verdifull innsikt i dynamikken i Jupiters turbulente atmosfære og viser de bemerkelsesverdige evnene til Webb-teleskopet når det gjelder å studere slike atmosfæriske trekk.

JWSTs observasjoner av Jupiter ble gjort som en del av Early Release Science-programmet, med fokus på å ta bilder med intervaller på 10 timer, tilsvarende én Jupiter-dag. Ved å bruke distinkte filtre var teleskopet i stand til å identifisere variasjoner i små atmosfæriske trekk ved forskjellige høyder i Jupiters atmosfære.

I motsetning til tidligere oppdrag som først og fremst undersøkte lavere og dypere lag av Jupiters atmosfære, skiller JWST seg ut ved å dykke dypere inn i det nær-infrarøde spekteret. Dette gjør det mulig å studere de høyereliggende lagene i Jupiters atmosfære, omtrent 15-30 miles over planetens skydekke. I disse nær-infrarøde bildene avslører disene på øvre nivå, som vanligvis fremstår som utydelige uskarphet, nå finere detaljer, spesielt rundt ekvatorialområdet.

Den nylig identifiserte jetstrømmen på Jupiter løper med en bemerkelsesverdig hastighet på omtrent 320 miles per time, det dobbelte av vedvarende vindhastighet til en kategori 5-orkan på jorden. Denne høyhastighets jetstrømmen ligger omtrent 25 miles over Jupiters skylag, innenfor den nedre stratosfæren, og presenterer et fascinerende studieemne.

For bedre å forstå variasjonen i vindhastighet med høyde og tilstedeværelsen av vindskjær, sammenlignet forskergruppen vindmønstrene observert av JWST i høyere høyder med de som ble oppdaget av Hubble-romteleskopet i dypere lag av Jupiters atmosfære. Denne sammenligningen tillot dem å overvåke utviklingen av stormer og få innsikt i den tredimensjonale strukturen til stormskyer.

Ved å kombinere den eksepsjonelle oppløsningen og brede bølgelengdedekningen til JWST med viktige observasjoner fra Hubble-romteleskopet, var forskerteamet i stand til å identifisere og spore de små skyfunksjonene som fungerte som indikatorer for høyhastighets jetstrømmen. Disse observasjonene ga også verdifull kontekst for å forstå den ekvatoriale atmosfæren til Jupiter og de konvektive stormene som oppstår uavhengig av jetstrømmen.

For ytterligere å undersøke egenskapene til jetstrømmen, planlegger forskerteamet å utføre ytterligere observasjoner ved hjelp av James Webb-romteleskopet. Denne pågående studien tar sikte på å undersøke om hastigheten og høyden til jetstrømmen endres over tid.

Kilde: James Webb-romteleskopet observerer en høyhastighets jetstrøm på Jupiter. (NASA)