Nyoppdaget element funnet i kjølvannet av kosmisk kollisjon

En fersk studie med NASAs James Webb Space Telescope (JWST) har avslørt tilstedeværelsen av tellur, et svært sjeldent grunnstoff på jorden, i kjølvannet av en kollisjon mellom to tette stjernelik som ligger omtrent 1 milliard lysår unna. Denne banebrytende oppdagelsen gir verdifull innsikt i prosessen med å skape elementer i universet.

Ledet av Andrew Levan fra Radboud University i Nederland, viser studien betydningen av JWST for å fylle hullene i vår forståelse angående opprinnelsen til kjemiske elementer. Levan uttaler at utforskningen av disse manglende brikkene har blitt mulig takket være de avanserte egenskapene til Webb-teleskopet.

Forskere tror at nøytronstjernene observert av JWST en gang var vanlige massive stjerner som eksisterte i en galakse før de slo seg sammen. Da en av disse stjernene nådde slutten av sin levetid og eksploderte som en supernova, ble den kastet ut fra sin galakse og reiste 120,000 XNUMX lysår unna. Den andre stjernen fulgte etter, men de to kroppene forble gravitasjonsbundet selv etter å ha blitt utvist fra hjemmegalaksen.

Kombinasjonen av de to nøytronstjernene til en enkelt enhet skjedde hundrevis av millioner år senere, med denne bemerkelsesverdige hendelsen som fant sted 7. mars i år. Den kosmiske fusjonen, kjent som en kilonova, skapte en gammastråleutbrudd (GRB) som ble observert i rekordhøye 200 sekunder. Påvisningen av tellur i ruskene rundt fusjonen ble muliggjort av observasjonene fra JWST, sammen med innsatsen fra Fermi-romobservatoriet og Neil Gehrels Swift Observatory.

Dette nye astronomiske funnet styrker vår forståelse av dannelse av tunge elementer og åpner for spennende muligheter for fremtidige funn. Som uttalt av Ben Gompertz, en professor ved University of Birmingham i Storbritannia, har James Webb-romteleskopet allerede overgått forventningene og har potensial til å avdekke enda tyngre elementer, og revolusjonere vår kunnskap om universet.

FAQ:

Spørsmål: Hva er James Webb-romteleskopet?

A: James Webb-romteleskopet er et kraftig romobservatorium som drives av NASA.

Spørsmål: Hvorfor anses tellur som sjelden på jorden?

A: Tellur er sjelden på jorden fordi det først og fremst finnes i forbindelse med gull, kobber og andre mineraler.

Spørsmål: Hva er en kilonova?

A: En kilonova er en astronomisk hendelse som skjer når to nøytronstjerner kolliderer, noe som resulterer i frigjøring av en enorm mengde energi og dannelse av tunge grunnstoffer.

Kilde: [NASA](https://www.nasa.gov/)