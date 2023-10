James Webb-teleskopet oppdager kvartsnanokrystaller på en fjern eksoplanet

James Webb-romteleskopet, et avgjørende verktøy for romutforskning av NASA, har gjort en bemerkelsesverdig oppdagelse i høyhøydeskyene til eksoplaneten WASP-17 b, som ligger omtrent 1300 lysår unna Jorden. For første gang har silika (SiO2)-partikler, nærmere bestemt kvartsnanokrystaller, blitt oppdaget i en eksoplanets atmosfære. Denne gjennombruddsobservasjonen kaster lys over sammensetningen og egenskapene til fjerne himmellegemer.

WASP-17 b er en varm Jupiter-lignende eksoplanet med en masse omtrent syv ganger større enn Jupiter. Atmosfæren består hovedsakelig av hydrogen og helium, lik Jupiter. James Webb-teleskopets Mid-Infrared Instrument (MIRI) spilte en avgjørende rolle i å fange bilder av eksoplaneten og legge til rette for denne banebrytende forskningen. MIRIs analyse avslørte tilstedeværelsen av karbondioksid, vanndamp og, bemerkelsesverdig nok, den karakteristiske absorpsjonssignaturen til rene kvartskrystaller.

Kvartskrystall, som består av silika, er en vanlig komponent i alle steinete himmellegemer i solsystemet. Dette er imidlertid første gang kvartsnanokrystaller er observert i en eksoplanets atmosfære. Krystallene har en spiss sekskantet prismestruktur, med hver krystall som måler 10 nanometer i størrelse.

Mens forskere i utgangspunktet forventet å finne magnesiumsilikater, avslører denne oppdagelsen de tidlige stadiene av silikatkorndannelse på WASP-17 b. Disse silikatkornene forventes å utvikle seg videre og potensielt danne større silikatkorn som finnes i kjøligere eksoplaneter og brune dverger.

Denne bemerkelsesverdige observasjonen fra James Webb-teleskopet åpner nye veier for å studere sammensetningen og dannelsen av planeter og himmelobjekter i universet vårt. Forskere forventer at ytterligere analyse av fjerne eksoplaneter vil gi verdifull innsikt i utviklingen av planetsystemer og utdype vår forståelse av universets historie.

Kilder: NASA, Astrophysical Journal Letters, Space.com