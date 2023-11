Nyoppdaget eldgammel 'Cosmic Vine' gir ledetråder til tidlig universdannelse

By

Et fascinerende funn av astronomer ved hjelp av James Webb Space Telescope (JWST) har avduket en ekstraordinær kjede av galakser fra det tidlige universet. Kalt «Cosmic Vine», kan denne kolossale megastrukturen gi dyp innsikt i dannelsen av de største strukturene i kosmos. Cosmic Vine strekker seg over en svimlende avstand på mer enn 13 millioner lysår og måler omtrent 650,000 XNUMX lysår bred, og er en imponerende enhet som langt overgår størrelsen på andre observerte galaksehoper fra samme periode.

Plassert innenfor Extended Groth Strip, et område mellom stjernebildene Ursa Major og Boötes, ble Cosmic Vine identifisert under undersøkelsen av JWST-observasjoner rettet mot rødforskyvning, en egenskap som indikerer avstanden som reist av lys gjennom det ekspanderende universet. Lyset som ble sendt ut av hver galakse i Cosmic Vine viste en rødforskyvning på omtrent 3.44, noe som tyder på at det tok mellom 11 milliarder og 12 milliarder år før det utsendte lyset nådde linsen til JWST.

Interessant nok oppdaget forskerne at Cosmic Vines kolossale struktur, med en estimert masse på 260 milliarder solmasser, fortsatt vokser. Imidlertid har to av de største galaksene gjennomgått en dyp transformasjon. Disse galaksene, når de ble undersøkt, viste karakteristikk av hvile, noe som indikerer at stjernedannelsen har avtatt betydelig eller helt opphørt.

Årsaken til denne for tidlige avstengningen av stjernedannelse i det tidlige universet er fortsatt et mysterium. En plausibel forklaring foreslått av forskerne er at galaktiske sammenslåinger utløste intense episoder med stjernedannelse, og tok ut den tilgjengelige gassen hundrevis av millioner år før JWST-observasjonene.

Oppdagelsen av Cosmic Vine, sammen med dens gåtefulle egenskaper, legger til den voksende samlingen av kolossale strukturer identifisert under JWST-oppdrag. Undersøkelsen av Cosmic Vine har potensialet til å låse opp dyp innsikt i dannelsen og naturen til det tidlige universet. Mens mange spørsmål reises, kreves det ytterligere forskning og analyse for å dykke ned i hemmelighetene som er skjult i denne eldgamle galaktiske kjeden.

FAQ:

Spørsmål: Hva er Cosmic Vine?

A: The Cosmic Vine er en massiv kjede av galakser fra det tidlige universet.

Spørsmål: Hvor stor er Cosmic Vine?

A: Den kosmiske vintreet strekker seg over 13 millioner lysår lang og er omtrent 650,000 XNUMX lysår bred.

Spørsmål: Hva er rødforskyvning?

Svar: Rødforskyvning er et mål på hvordan lys øker i bølgelengde når det beveger seg gjennom det ekspanderende universet.

Spørsmål: Hvorfor stoppet stjernedannelsen i de to største galaksene til Cosmic Vine?

A: En mulighet er at galaktiske sammenslåinger utløste intense episoder med stjernedannelse, og tømte den tilgjengelige gassen tidligere.

kilder:

– LiveScience.com