Astronomer ber JWST om å utforske Mysteries of the Galactic Center

Astronomer har lenge vært betatt av de gåtefulle spiralarmene til vår egen Melkevei-galakse. Disse kolossale strukturene, utsmykket med utallige stjerner, har igjen inspirert spørsmål om prosessene som driver utviklingen av galakser over det observerbare universet. For å dykke dypere inn i mysteriene til galaktisk evolusjon, tar over 100 astronomer fra mer enn 80 institusjoner over hele verden til orde for at James Webb Space Telescope (JWST) skal gjennomføre en omfattende undersøkelse av de innerste områdene av Melkeveien.

Hjertet av Melkeveien, kjent som Galactic Center (GC), er fortsatt et gjenstand for stor fascinasjon og uløste gåter. Forskere er spesielt fascinert av rollen til Skytten A*, det supermassive sorte hullet som ligger i sentrum av galaksen vår, i dens evolusjonære prosesser. De grubler også over hvorfor stjernedannelsen i Melkeveiens kalde, mørke molekylære skyer i GC går langsommere enn forventet. I tillegg fortsetter fremveksten av sentrale stjernehoper å forvirre forskere.

JWST presenterer en løsning på utfordringene ved å studere Galactic Center. Med sin eksepsjonelle oppløsning og infrarøde evner kan teleskopet effektivt observere gjennom den tette bestanden av stjerner og de skjulende støvskyene som hindrer bakkebaserte observasjoner. Ved å bruke sitt nær-infrarøde kamera (NIRCam) og spesialiserte filtre, som skiller spektra av infrarødt lys, kan JWST trenge gjennom støvslørene for å avsløre de skjulte hemmelighetene til GC.

Videre muliggjør JWSTs evne til å observere lengre bølgelengder av infrarødt lys studiet av galakser i det tidlige universet, der strekkingen av lysbølger forårsaket av universets ekspansjon øker bølgelengden. Denne observasjonen er kjent som rødforskyvning eller Doppler-effekten. Infrarødt lys, med lengre bølgelengder og lavere energi, er usynlig for det menneskelige øyet, men kan detekteres av JWST.

Et enkelt teleskop kan imidlertid ikke fange hele Galactic Center. Dermed understreker forslaget samarbeidet mellom ulike teleskoper, inkludert Atacama Large Millimeter Array (ALMA), Hubble Space Telescope, Roman Space Telescope, European Space Observatory's Extremely Large Telescope og Japans JASMINE astrometrisatellitt, for å støtte JWSTs funn. .

Den foreslåtte multi-epoke undersøkelsen, planlagt over intervaller på ett, fem og ti år, har som mål å dekode hemmelighetene til Melkeveiens sorte hull, Sgr A*, og dets innflytelse på galaksens utvikling. Ved å overvåke stjernedannelseshastigheten håper astronomer å få innsikt i veksthistorien til Sgr A* og den generelle dannelsen av stjerner i Galactic Center. I tillegg søker undersøkelsen å avgrense målinger av Initial Mass Function (IMF), som bestemmer det relative antallet store og små stjerner som dannes i en populasjon.

Mens JWST er et svært ettertraktet teleskop av astronomer over hele verden, utgjør den begrensede tilgjengelige tiden en utfordring. Med en omfattende overtegningsrate er det svært konkurransedyktig å sikre observasjonstid på JWST. Ikke desto mindre gjør den potensielle kunnskapen og forståelsen som er oppnådd ved å utforske mysteriene til det galaktiske senteret det til en verdifull innsats.

FAQ:

Spørsmål: Hvorfor er Galactic Center utfordrende å observere?

A: Det galaktiske senteret er tett befolket med stjerner, noe som gjør det vanskelig for mindre teleskoper å skille individuelle stjerner. I tillegg skjuler store støvskyer utsikten over det galaktiske senteret fra jorden.

Spørsmål: Hvordan kan JWST overvinne disse utfordringene?

A: JWSTs store størrelse gir den utmerket oppløsning, slik at den kan skille stjerner fra hverandre effektivt. Dessuten gjør dens infrarøde evner det mulig å se gjennom støvet, noe som ikke er mulig med andre teleskoper.

Spørsmål: Hvilke andre teleskoper vil støtte JWST i å studere Galactic Center?

A: Romteleskopet ALMA og Hubble, sammen med fremtidige teleskoper som det romerske romteleskopet, European Space Observatory's Extremely Large Telescope og Japans JASMINE astrometrisatellitt, vil samarbeide for å utfylle JWSTs funn.

Spørsmål: Hvilke aspekter ved Galactic Center vil bli studert i den foreslåtte undersøkelsen?

A: Undersøkelsen tar sikte på å undersøke rollen til det sorte hullet Sgr A* i Melkeveiens utvikling. Den søker også å forstå den relativt langsomme stjernedannelsen i Galactic Center og fremveksten av sentrale stjernehoper.

Spørsmål: Hva er Initial Mass Function (IMF)?

A: IMF bestemmer den relative mengden av store og små stjerner dannet i en stjernepopulasjon. Den gir viktig informasjon om lysproduksjonen til stjernepopulasjoner, spesielt i galakser som er for fjerne til å observere individuelle stjerner.