Utforske dypet av Mars: Avduking av mysteriene under solkonjunksjon

Hvis du har lurt på hvorfor det har vært en pause i nyhetene om Mars i det siste, ligger svaret i vår himmelske dans med solen. Hvert annet år når Jorden og Mars et punkt i sine respektive baner kjent som «Mars Solar Conjunction». Dette fenomenet oppstår når Mars retter seg inn på motsatt side av solen, og dermed midlertidig hindrer utsikten vår til den røde planeten.

Under Mars Solar Conjunction bremses strømmen av informasjon fra Mars-oppdragene tilbake til Jorden betraktelig. I stedet for å motta daglige datastrømmer, må signalene navigere en forrædersk vei, og våge seg nær solen. Solens konstante utslipp av ioniserte gasser og partikler gjennom koronaen utgjør en utfordring for disse signalene. Nær-sol-miljøet ødelegger dataene, og påvirker romfartøykommandoer, programvareoppdateringer og all informasjon som kommer tilbake fra Mars. For å sikre sikkerheten og integriteten til oppdragene, avstår ingeniører fra å sende kritiske kommandoer i denne perioden mens romfartøyet fortsetter sine vanlige vitenskapelige operasjoner.

I år strekker "blackout"-perioden for Mars Solar Conjunction seg til 25. november, med bare et kort avbrudd når Mars er fullstendig skjult av solen. Midt i denne pausen er NASA fortsatt årvåken ved å motta helseoppdateringer fra romfartøyet, og vurderer deres velvære. Forberedelsene for denne himmelske justeringen begynte i god tid, med oppdragsteam som omhyggelig lagde gjøremålslister for hvert Mars-romfartøy i deres omsorg.

Selv om store instrumenter ombord på oppdragene er midlertidig inaktive, vedvarer de vitenskapelige undersøkelsene. NASAs Perseverance and Curiosity-rovere har midlertidig stasjonert seg, aktivt overvåket endringer i overflateforhold og fordypet seg i værmønstre. I tillegg utføres strålingsmålinger fra deres stasjonære posisjoner. Ingenuity-helikopteret kan være på bakken, men det fortsetter å bruke fargekameraet for å studere de spennende bevegelsene til sand i nærheten. Mars Reconnaissance Orbiter, Odyssey orbiter og MAVEN-romfartøyene bidrar ved å fange overflatebilder, samle inn atmosfæriske data og studere interaksjonene mellom Mars atmosfære og solen.

Når det to uker lange moratoriet er over, vil orbiterne fortsette å overføre verdifulle data, og ingeniører vil fortsette å sende programvareoppgraderinger og kommandoer. Etter hvert som informasjonsflyten kommer tilbake, inspiserer systemingeniører dataene omhyggelig for potensiell korrupsjon. Om nødvendig kan korrupte filer overføres på nytt i etterfølgende dataoverføringer. Etter hvert vil instrumenter, inkludert kameraer, bli reaktivert, noe som varsler gjenopptakelsen av den vanlige strømmen av råbilder og data.

Mens vi venter spent på slutten av Mars Solar Conjunction, setter vi pris på den nådeløse innsatsen til oppdragsteamene og motstandskraften til romfartøyet vårt, som kontinuerlig avdekker de gåtefulle mysteriene som Mars ser.

Ofte Stilte Spørsmål

1. Hva er Mars Solar Conjunction?

Mars Solar Conjunction er en himmeltilstand som oppstår annethvert år når Mars er på den andre siden av solen fra Jorden. Denne justeringen forstyrrer direkte kommunikasjon med Mars og påvirker overføringen av data mellom Mars-oppdrag og Jorden.

2. Hvordan påvirker Mars Solar Conjunction romfartøysoperasjoner?

Under Mars Solar Conjunction går romfartøyet inn i en "blackout"-periode hvor de pauser sine datatunge oppgaver. Ingeniører avstår fra å sende avgjørende kommandoer, og instrumentene er midlertidig inaktive for å sikre integriteten til oppdragene.

3. Hva skjer med dataene som samles inn under Mars Solar Conjunction?

Dataene som samles inn under blackout-perioden, lagres på romfartøyet til det er trygt å sende tilbake til jorden. Når dataoverføringen gjenopptas, sjekker ingeniører grundig for eventuelle korrupte filer og sender på nytt om nødvendig.

4. Hvilke aktiviteter foretar Mars-oppdragene under Mars Solar Conjunction?

I løpet av denne perioden fortsetter Mars-oppdragene å utføre vitenskapelige undersøkelser, selv om store instrumenter er inaktive. Rovere overvåker overflateforhold, studerer værmønstre og måler stråling. Andre romskip tar bilder av Mars-overflaten, samler atmosfæriske data og undersøker interaksjoner med solen.