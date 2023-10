Studien bekrefter at Moons indre kjerne er solid, lik jern

En fersk studie utført av et team av forskere har endelig bestemt at Månens indre kjerne er solid, med en tetthet som ligner på jern. Dette funnet stanser en langvarig debatt blant forskere om tilstanden til Månens indre kjerne og bidrar til en bedre forståelse av Månens historie og solsystemet.

Ved hjelp av seismiske data analyserte teamet den indre sammensetningen av Månen og fant at akustiske bølger generert av skjelv kan gi verdifull innsikt i dens indre struktur. Imidlertid var oppløsningen av de seismiske dataene samlet under Apollo-oppdraget utilstrekkelig til å nøyaktig bestemme tilstanden til den indre kjernen. Eksisterende modeller foreslo at både en solid indre kjerne og en fullstendig flytende kjerne var mulig.

For å avgjøre debatten, samlet forskerne data fra romfart og månelasereksperimenter for å bygge en omfattende profil av Månens egenskaper. De utførte modellering med forskjellige kjernetyper for å finne den beste matchen for observasjonsdataene.

Studien gjorde flere viktige funn. For det første indikerte modellene som var tett på linje med de kjente egenskapene til Månen, aktiv velt innenfor dens mantel. Denne aktiviteten innebærer at tettere materiale beveger seg mot sentrum mens mindre tett materiale stiger oppover, og forklarer tilstedeværelsen av visse elementer i vulkanske områder.

I tillegg fant teamet at månens kjerne ligner jordens, med et ytre væskelag og en solid indre kjerne. I følge deres modellering har den ytre kjernen en radius på omtrent 362 kilometer (225 miles), mens den indre kjernen har en radius på omtrent 258 kilometer (160 miles), som utgjør rundt 15 prosent av Månens totale radius. Den indre kjernes tetthet ble funnet å være rundt 7,822 kilo per kubikkmeter, tilsvarende tettheten til jern.

Interessant nok nådde en tidligere studie i 2011 ledet av NASA Marshall-planetforskeren Renee Weber en lignende konklusjon ved bruk av avanserte seismologiske teknikker. Teamet oppdaget bevis på en solid indre kjerne med en radius på omtrent 240 kilometer og en tetthet på omtrent 8,000 kilo per kubikkmeter.

Forskerne anser resultatene deres som en bekreftelse på de tidligere funnene, og støtter ytterligere eksistensen av en jordlignende kjerne i Månen. Denne oppdagelsen har også betydning for å forstå Månens utvikling, spesielt med hensyn til magnetfeltet, som begynte å avta for rundt 3.2 milliarder år siden.

Med planer om å returnere til Månen i nær fremtid, er det håp om seismisk verifisering av disse funnene. Studien, opprinnelig publisert i Nature, gir verdifull innsikt i Månens indre struktur og dens rolle i utformingen av det tidlige solsystemet.

kilder:

- Natur