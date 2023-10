Ben Lamm har som mål å bringe utdødde skapninger tilbake til livet

Ben Lamm, medgründer av Colossal Biosciences, har satt som mål å bringe utdødde arter tilbake til livet i løpet av de neste fem årene. Lamm og teamet hans, i samarbeid med Harvard-genetikeren George Church, fokuserer innsatsen på å utrydde skapninger som den ullaktige mammuten, den tasmanske tigeren og dodofuglen.

Prosessen med å gjenopplive et utdødd dyr innebærer å redigere DNAet til dets nærmeste levende slektning for å matche det utdødde dyrets genom. For ullmammuten betyr dette å bruke DNAet til den asiatiske elefanten, som mammutene er nært beslektet med. Ved å gjøre målrettede redigeringer av elefantens genom, håper teamet å skape et embryo som kan bringes til livs i en levende surrogatmor, noe som resulterer i fødselen av det første de-utdøde dyret.

Det endelige målet er å slippe disse utdødde dyrene ut i deres naturlige habitater, og bidra til restaurering av økosystemer og potensielt dempe klimaendringer. Keystone-arter, som ullmammuten, har en betydelig innvirkning på miljøet, og gjeninnføring av dem kan ha positive effekter på økosystemene deres.

Mens ideen om å bringe utdødde dyr tilbake til livet er kontroversiell, mener mange forskere at det kan ha store fordeler, som å gjenopprette økosystemer og bremse klimaendringene. Gjeninnføringen av ulv i Yellowstone nasjonalpark resulterte for eksempel i betydelige endringer i landskapet og hadde positive effekter på jorderosjon.

Det er imidlertid etiske hensyn å ta. Mennesker har historisk sett utnyttet og jaktet på mammuter, selv tusenvis av år etter at de ble utryddet. Noen hevder at gitt klimakrisens haster, kan selv ambisiøse prosjekter med lav sannsynlighet for suksess rettferdiggjøres.

Definisjoner:

– De-utryddet: Prosessen med å bringe en utdødd art tilbake til live gjennom genteknologi og avansert teknologi.

– Genom: Det komplette settet med gener eller genetisk materiale som finnes i en celle eller organisme.

– Keystone-arter: En art som har en uforholdsmessig innvirkning på miljøet og spiller en kritisk rolle i å opprettholde strukturen og funksjonen til et økosystem.

– Økosystem: Et samfunn av levende organismer sammen med deres fysiske miljø, som samhandler som et system.

– Gjenoppstå: Å bringe tilbake til livet eller gjenopplive noe som er dødt eller utdødd.