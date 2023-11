Nytt oppdrag: Chandrayaan-4 har som mål å bringe tilbake månejordprøver

Pune: Den indiske romforskningsorganisasjonen (ISRO) bygger videre på suksessen til Chandrayaan-3, og har satt sikte på neste måneoppdrag, Chandrayaan-4, med det ambisiøse målet om å hente jordprøver fra månen. Denne kunngjøringen ble gjort av Nilesh Desai, direktøren for Space Applications Center (SAC/ISRO) under den 62. stiftelsesseremonien til Indian Institute of Tropical Meteorology i Pune.

Chandrayaan-4-oppdraget vil innebære en måneprøveretur, som markerer en viktig milepæl i romutforskning. Med mål om å bringe tilbake prøver fra månens overflate, har ISRO som mål å oppnå denne bragden i løpet av de neste fem til syv årene. Planen innebærer en landingsprosess som ligner på Chandrayaan-3, med den sentrale modulen forankret med den kretsende modulen før den separeres nær jordens atmosfære. Re-entry-modulen vil da frakte den dyrebare lasten av månens jord og stein tilbake til jorden.

Nilesh Desai uttrykte behovet for to bæreraketter for å utføre oppdraget vellykket. Modulene vil bli delt inn i Transfer Module (TM), Lander Module (LM), Ascender Module (AM) og Re-entry Module (RM). TM og RM ville bli plassert i månebanen, mens TM og LM ville gå ned for å samle prøven. Avansert teknologi og nøye planlegging er i gang for å sikre gjennomførbarheten av dette oppdraget.

I tillegg til Chandrayaan-4, samarbeider ISRO også med den japanske romfartsorganisasjonen JAXA om prosjektet Lunar Polar Exploration (LuPEX). Dette partnerskapet reflekterer begge byråers forpliktelse til å fremme vitenskapelig forståelse og utforskning utenfor jorden.

Med Chandrayaan-4 har India som mål å ta et stort sprang i måneutforskningen ved å bringe tilbake verdifulle prøver fra månens overflate. Dette oppdraget vil ikke bare bidra til vitenskapelige gjennombrudd, men også smi nye grenser innen romforskning og samarbeid.

FAQ

1. Hva er Chandrayaan-4?

Chandrayaan-4 er det neste måneoppdraget til den indiske romforskningsorganisasjonen (ISRO) med mål om å bringe tilbake jordprøver fra månens overflate.

2. Når forventes Chandrayaan-4 å lanseres?

ISRO har som mål å lansere Chandrayaan-4 i løpet av de neste fem til syv årene.

3. Hvordan vil Chandrayaan-4 hente månens jordprøver?

Chandrayaan-4 vil følge en landingsprosess som ligner på Chandrayaan-3. Den sentrale modulen vil dokke med den kretsende modulen før den separeres nær jordens atmosfære. Re-entry-modulen vil deretter returnere til jorden med prøvene.

4. Hvilke moduler er involvert i Chandrayaan-4-oppdraget?

Modulene inkluderer Transfer Module (TM), Lander Module (LM), Ascender Module (AM) og Re-entry Module (RM). TM og RM vil bli plassert i månebane, mens TM og LM vil gå ned for å samle prøvene.

5. Er det noe samarbeid mellom ISRO og andre romfartsorganisasjoner?

ISRO samarbeider med den japanske romfartsorganisasjonen JAXA om prosjektet Lunar Polar Exploration (LuPEX). Dette partnerskapet har som mål å fremme vitenskapelig forståelse og utforskning utenfor jorden.