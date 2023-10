ISRO skal gjennomføre Inflight Abort-test for Gaganyaans Crew Escape System

ISRO, den indiske romforskningsorganisasjonen, planlegger å gjennomføre en avbruddstest under fly av mannskapets rømningssystem for sitt Gaganyaan menneskelige romfartsprogram. Testen vil bli utført innen utgangen av oktober med et testkjøretøy utviklet spesielt for dette formålet. Direktøren for Vikram Sarabhai Space Centre, S Unnikrishnan Nair, nevnte at forberedelsene er i gang, med alle kjøretøysystemer allerede ved Sriharikota, Indias viktigste romhavn. Sluttmontering er i gang, og teamet forbereder seg på lanseringen.

Mannskapets rømningssystem regnes som den mest avgjørende komponenten i Gaganyaan-oppdraget. Den kommende lanseringen av testkjøretøy, TV-D1, vil markere det første av fire avbruddsoppdrag som er planlagt for programmet. Det vil bli fulgt av TV-D2-oppdraget og det første ubemannede oppdraget til Gaganyaan (LVM3-G1). Ytterligere testkjøretøyoppdrag og et oppdrag med en robotnyttelast er også planlagt. Det bemannede oppdraget vil være basert på resultatene av disse vellykkede testoppdragene.

Testkjøretøyet er en ett-trinns, flytende fremdriftsrakett designet for å validere ytelsen til mannskapets rømningssystem ved forskjellige kritiske Mach-tall. Nair nevnte imidlertid at den også kan brukes til andre formål, for eksempel romturisme. Kjøretøyet vil nå transoniske forhold, krysse Mach nummer én og nå en høyde på rundt 12 km. Rømningssystemet vil bli aktivert, og drive kjøretøyet til omtrent 20 km, hvorpå mannskapsmodulen frigjøres.

Crew Module i Gaganyaan er et beboelig rom med et jordlignende miljø for mannskapet. Den består av en trykksatt metallisk indre struktur og en ikke-trykksatt ytre struktur med et termisk beskyttelsessystem. Det rommer mannskapsgrensesnitt, livsstøttesystemer, flyelektronikk og retardasjonssystemer. Gaganyaan-prosjektet har som mål å demonstrere Indias evne til å sende et mannskap på to til tre medlemmer til en sirkulær bane på omtrent 400 km rundt jorden for et oppdrag som varer i én til tre dager. Mannskapet vil deretter trygt returnere til jorden ved å lande på et angitt sted i det indiske havvannet. Gaganyaan-oppdraget vil bli lansert ved hjelp av Human Rated LVM3 (HLVM3), en konfigurasjon av LVM3-raketten som er spesielt modifisert for å møte kravene til menneskelig vurdering.

