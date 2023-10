ISRO utvikler avanserte instrumenter for kommende Mars- og Venus-oppdrag

Den indiske romforskningsorganisasjonen (ISRO) gjør betydelige fremskritt i utviklingen av avanserte instrumenter for sine kommende Mars- og Venus-oppdrag, ifølge Dr M Shanmugam, leder for planetarisk instrumenteringsgruppe ved ISROs fysiske forskningslaboratorium. Disse nye instrumentene er spesielt designet for å utforske og avdekke ny innsikt om disse to nabo himmellegemene.

Dr Shanmugam, en anerkjent alumnus ved Thanthai Periyar Government Institute of Technology i Vellore, kom med disse spennende avsløringene under et nylig arrangement organisert av ECE-avdelingen ved instituttet. Etter å ha spilt en viktig rolle i alle tre måneprosjektene, delte han også planene for Chandrayaan 4, et oppdrag som tar sikte på å bringe måneprøver tilbake til jorden. Som mentor i kjerneteamet la han vekt på sitt dype engasjement i prosjektet.

Bortsett fra å diskutere ISROs ambisiøse oppdrag, oppfordret Dr Shanmugam studentene til å gripe de økende mulighetene i romindustrien i privat sektor. Han fremhevet at romsektoren nylig har åpnet seg, noe som åpner for privat virksomhet og forskningssamarbeid. Denne utviklingen gir en bemerkelsesverdig sjanse for studenter til enten å delta aktivt eller bidra gjennom banebrytende forskning.

Arrangementet ble deltatt av anerkjente personer, inkludert Dr PK Palani, rektor ved Thanthai Periyar Government Institute of Technology, og Dr J Sundaravanan, leder av ECE-avdelingen.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hvilke instrumenter utvikler ISRO for Mars- og Venus-oppdragene?

ISRO utvikler for tiden avanserte instrumenter som skal brukes til å utforske og samle ny informasjon om Mars og Venus. Disse instrumentene er spesielt utviklet for å undersøke og avdekke unik innsikt om disse to planetene.

2. Hva er statusen til Chandrayaan 4?

Chandrayaan 4 er et planlagt oppdrag fra ISRO som tar sikte på å bringe tilbake prøver fra månen til jorden. Dr M Shanmugam, en alumnus ved Thanthai Periyar Government Institute of Technology og en mentor i kjerneteamet, diskuterte sitt engasjement i prosjektet og dets fremtidsutsikter.

3. Hvordan kan studenter delta i den nyåpnede romsektoren?

Dr Shanmugam oppfordret studentene til å utforske muligheter i den private romsektoren. Den nylige åpningen av industrien gir mulighet for direkte deltakelse eller bidrag gjennom forskningssamarbeid. Studenter kan utnytte denne sjansen til å gi betydelige bidrag til feltet romutforskning.