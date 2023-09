Design for a Future in Space: Creating Livable Environments Beyond Earth

I søken etter å etablere kolonier på månen og til slutt Mars, jobber arkitekter og designere for å skape beboelige miljøer som gir komfort og lindrer hjemlengsel for astronauter som foretar langvarig romreise. Valentina Sumini, en arkitekt og ingeniør, har vært i forkant av dette nye feltet kjent som romarkitektur.

Suminis forskning, i samarbeid med European Space Agency og NASA, innebærer å intervjue astronauter for å forstå deres erfaringer og utforme romhabitater som dekker deres behov. Astronauter føler ofte hjemlengsel og koblet fra jorden, så Sumini har som mål å skape interiører som bidrar til menneskelig bolig. Dette innebærer å inkorporere naturelementer og skape oppslukende miljøer som simulerer synene og lydene fra jorden.

For å bekjempe stress og hjemlengsel har Suminis team designet en pod som sender inn sanntidsdata fra et dyrereservat, og gir astronauter en virtuell opplevelse av å være omgitt av naturen. Hun henter inspirasjon fra livet på jorden i sine design for liv utenfor jorden, ved å bruke algoritmer basert på rotvekst og gjenskape bienes svermeri. Sumini har også utviklet et håndfritt eksoskjelett, inspirert av en sjøhesthale, som forbedrer mobilitet og fingerferdighet for astronauter som arbeider i mikrogravitasjon.

Suminis forskerteam tester designene sine i ekstreme miljøer som ligner forholdene på månen og Mars, som skråningene til en Hawaii-vulkan og polarisen på Svalbard. AI, roboter og 3D-printere vil spille en avgjørende rolle i byggingen av bygninger og drivhus på disse utenomjordiske overflatene, og sikre overlevelsen til fremtidige innbyggere.

Selv om det ikke er noen "Planet B", mener Sumini at å utforske verdensrommet kan gi verdifull innsikt og teknologiske fremskritt som kan brukes på livet på jorden. Reisen mot å etablere samfunn på andre planeter er et forskningsarbeid som flytter grensene for menneskelig kapasitet og kan en dag føre til levende samfunn på Mars.

kilder:

– Ray Edgar. (21. september 2023). Design for en fremtid i verdensrommet: Skape levelige miljøer utenfor jorden. Hentet fra [kilde]