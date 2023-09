Den overraskende og begrensede tilgangen på helium

Sammendrag: Helium, et allsidig og unikt grunnstoff, blir stadig mer knapp på jorden. Til tross for at det er det nest mest tallrike elementet i universet, skyldes dets sjeldenhet på planeten vår letthet som får det til å rømme ut i verdensrommet. Helium oppnås først og fremst som et biprodukt ved naturgassutvinning. Dens evne til å forbli ekstremt kald gjør den uvurderlig for ulike bruksområder som for eksempel kjøling av MR-maskiner og kraft for romraketter. Etterspørselen etter helium er omfattende, og kommer fra industrier som NASA, farmasøytiske produkter og forsvarsdepartementet. Federal Helium Reserve i USA, som er ansvarlig for å levere 40 % av verdens helium, går en usikker fremtid i møte da det snart kan bli solgt til privat industri. Andre land med betydelige heliumkilder inkluderer Qatar, Tanzania og Algerie. Estimater varierer angående den gjenværende heliumforsyningen, med spådommer som varierer fra så lite som 10 år til så mye som 200 år. Den potensielle innvirkningen på industrien kan være betydelig, forsterket av den volatile naturen til heliumprisene.

Helium, et element foretrukket av barn for sin høye stemmeeffekt, har mange overraskende kvaliteter og bruksområder. Til tross for utbredelsen i universet, blir helium imidlertid stadig mer knapp på jorden. Denne knappheten tilskrives dens evne til å unnslippe jordens atmosfære på grunn av dens letthet, noe som gjør den til den eneste ikke-fornybare ressursen. Produksjonen av helium skjer gjennom naturlig nedbrytning av radioaktivt uran og thorium, en prosess som tar milliarder av år.

For tiden samles det meste av helium fra underjordiske naturgasslommer som et biprodukt av naturgassutvinningsprosessen. På grunn av dens letthet flyter imidlertid alt helium som er rømt til slutt til kanten av atmosfæren vår og blir blåst bort av solvinden. Federal Helium Reserve i USA, som leverer 40 % av verdens helium, går en usikker fremtid i møte da det snart kan bli solgt til privat industri.

De unike egenskapene til helium, spesielt dets evne til å forbli ekstremt kaldt med det laveste kokepunktet for ethvert element, gjør det uunnværlig for ulike bruksområder. Den brukes til å kjøle superledende magneter i MR-maskiner og som drivstoffkilde for romraketter. Large Hadron Collider i Sveits, for eksempel, krever 120 tonn helium per uke for å operere.

Etterspørselen etter helium er omfattende på tvers av bransjer. NASA og SpaceX er avhengige av helium for raketter med flytende brensel, mens farmasøytisk industri og forsvarsdepartementet også er sterkt avhengig av det. Den begrensede tilgangen og den usikre fremtiden til helium utgjør betydelige utfordringer for disse næringene.

Estimater angående den gjenværende heliumforsyningen varierer, med spådommer som varierer fra så lite som 10 år til så mye som 200 år. Noen eksperter understreker behovet for økt innsats innen heliumgjenvinning for å forlenge levetiden. De potensielle konsekvensene for industrien er store, tatt i betraktning heliumprisenes volatile natur.

Avslutningsvis understreker heliums knapphet på jorden og dens essensielle rolle i ulike industrier hvor viktig det er med ansvarlig bruk og resirkuleringsarbeid. Usikkerheten rundt Federal Helium Reserve og de begrensede kildene til helium i andre land gjør det avgjørende for forskere og beslutningstakere å adressere fremtidig tilbud og etterspørsel etter dette uvurderlige elementet.

Definisjoner:

– Helium: Et kjemisk grunnstoff med atomnummer 2, kjent for sin letthet, lave kokepunkt og ulike bruksområder i industrier som romutforskning og medisinsk bildebehandling.

– MR: Magnetic Resonance Imaging, en medisinsk bildebehandlingsteknikk som bruker sterke magnetiske felt og radiobølger for å lage detaljerte bilder av kroppens indre strukturer.

– Federal Helium Reserve: Etablert i USA på 1920-tallet for å levere helium til luftskepper, og er ansvarlig for en betydelig del av verdens heliumforsyning.

