New York City Metropolitan Area synker, økende flomrisiko

En fersk studie utført av forskere fra NASAs Jet Propulsion Laboratory og Rutgers University har avslørt at hovedstadsområdet i New York City sakte synker, noe som utgjør en økt risiko for flom. I løpet av syv år, fra 2016 til 2023, fant forskerne at regionen synker med en gjennomsnittlig hastighet på 0.06 tommer per år. Studien brukte interferometrisk syntetisk blenderradar for å måle den vertikale landbevegelsen og analysere topografien til landet.

Forskerne bemerket at mye av den observerte synkingen skjedde i områder der bakken var blitt modifisert, for eksempel gjennom landgjenvinning og bygging av deponier. Disse modifikasjonene har gjort bakken under påfølgende bygninger løsere og mer komprimerbar, noe som har resultert i større synking. Studien identifiserte Arthur Ashe Stadium, bygget på en søppelfylling i Flushing-området i Queens, som synker raskest med 0.18 tommer per år. Derimot stiger Woodside-området i Queens faktisk med en hastighet på 0.27 tommer per år.

Utenfor New York City ble samfunnene Newark, Kearny og Harrison i New Jersey også funnet å synke, selv om studien ikke ga spesifikke synkningsrater for disse stedene. Videre synker LaGuardia Airport, som ligger ved siden av Flushing Bay i Queens, med omtrent 0.15 tommer per år. Denne forliset utgjør en bekymring da flyplassen er midt i en renovering på 8 milliarder dollar for å løse eksisterende problemer og redusere potensielle flom.

Forskerne understreket at forliset utgjør en trussel mot hovedstadsområdet, spesielt i lys av det stigende havnivået. Havnivået ved The Battery, en park på Manhattan, har steget med en hastighet på 0.12 tommer per år siden 1900-tallet. I de senere år har hastigheten økt til 0.17 tommer per år. Med pågående havnivåstigning har stormflo assosiert med alvorlige værhendelser, som Superstorm Sandy i 2012, blitt mer ødeleggende. Denne forliset, kombinert med økt risiko for flom, fremhever behovet for avbøtende strategier i kystområdene i New York City.

Selv om studien gir bekymringer, gir den også noen positive funn. Nabolagene East Williamsburg i Brooklyn og Woodside i Queens ble oppdaget å øke. Forskere tilskrev økningen i East Williamsburg til drenering av olje fra Newton Creek, som renner ut i East River mellom Queens og Brooklyn. Men samlet sett indikerer studien at mange deler av New York City, inkludert nedre Manhattan, Brooklyn, Queens og Long Island, opplever innsynkning og bidrar til fremtidige flomrisikoer.

kilder:

- Vitenskap Fremskritt

- USA TODAY