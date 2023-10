Fremskritt innen Chaotic Microcomb-teknologi revolusjonerer tilfeldig bitgenerering

By

Avansert nanofotonisk teknologi har banet vei for revolusjonerende utvikling innen optiske frekvenskammer. Optiske frekvenskammer, opprinnelig anerkjent av nobelprisvinnerne Theodor W. Hänsch og John L. Hall, er instrumentelle i moderne fysikkforskning og ulike anvendelser. Blant de forskjellige dynamiske tilstandene til optiske frekvenskammene skiller den kaotiske kammen seg ut på grunn av sin høye ikke-linearitet.

Nylig fordypet et team av forskere ledet av prof. Jiagui Wu ved Southwest University (SWU) i Kina dette fascinerende riket av kaotiske mikrokammer. Kaotiske mikrokammer er mikroresonatorer som genererer en mengde kaotiske kanaler, hvor hver kamtann tjener som en kilde til entropi for generering av fysisk tilfeldig bit (PRB). Potensialet til disse mikrokammene til å overvinne begrensningene i tid og frekvens overbelastningsbarrierer førte til forslaget om en ny type lidar.

Studien, med tittelen "Massiv og parallell 10 Tbit/s fysisk tilfeldig bitgenerering med kaotisk mikrokam," ble publisert i tidsskriftet Frontiers of Optoelectronics. Forskerne brukte en kompakt og skalerbar Si3N4 mikroresonator for å generere mikrokam i brikkeskala. Ved å bruke en bølgelengdedelingsmultiplekser kunne de samtidig produsere hundrevis av kaotiske kamtenner, som alle fungerte sammen som entropikilder for å generere enorme mengder tilfeldige tall.

Den genererte tilfeldigheten ble satt på prøve og verifisert ved hjelp av NIST statistisk testing. Resultatene viste frem potensialet til denne teknologien, og tilbyr chipløsninger med muligheten til å generere petabits per sekund (Pbits/s) av fysiske tilfeldige biter. Spesielt gir dette gjennombruddet løfte om betydelig forbedring av hastigheten og effektiviteten til generering av tilfeldige tall.

