Jakten på styrke og letthet: Forskere lager supermateriale ved å kombinere DNA og glass

Forskere har oppnådd et gjennombrudd innen materialvitenskap ved å kombinere styrken til DNA med renheten til glass, noe som har resultert i et supermateriale som er fem ganger lettere og fire ganger sterkere enn stål. Dette nye materialet, laget av forskere fra University of Connecticut, Columbia University og Brookhaven National Lab, blir hyllet som det "sterkeste kjente" materialet for sin tetthet.

Utfordringen med å finne et materiale som har både styrke og letthet har alltid vært vanskelig. Dette teamet av forskere har imidlertid vist at disse to egenskapene ikke utelukker hverandre. Inspirert av Iron Mans rustning, forsøkte forskerne å lage et materiale som er lett nok for flukt, men også sterkt nok til å motstå fiendtlige angrep.

Hemmeligheten bak dette supermaterialet ligger i å utnytte glassets iboende styrke. Selv om glass kan være skjørt i sin konvensjonelle form, tåler det enorme trykk når det er i sin reneste, feilfrie tilstand. Ved å bruke glasspartikler i nanostørrelse som er lettere enn de fleste metaller og keramikk, blir strukturer laget av dette uberørte glasset både kraftige og lette.

For å forme glasspartiklene til et 3D-rammeverk, vendte forskerne seg til DNA som et stillas. De skapte et selvmonterende DNA-rammeverk som fungerer som et skjelett som et glassbelegg er påført. Denne delikate balansen mellom DNA-stillaset og glassbelegget resulterer i et materiale som er robust, men likevel lett, og oppnår enestående styrker og tettheter.

Mens mer forskning er nødvendig før denne teknologien kan tas i bruk, planlegger forskerne allerede å lage enda sterkere materialer ved å inkorporere karbidkeramikk eller endre DNA-strukturen. Mulighetene for denne teknologien er enorme, og den kan til og med føre til utvikling av kroppsrustninger i likhet med Iron Man-drakten.

Funnene fra denne studien ble publisert i tidsskriftet Cell Reports Physical Science.

