Jordens solide jernkjerne, som ligger omtrent 5,100 kilometer under føttene våre, har vist seg å ha uventede egenskaper. I motsetning til den tidligere antagelsen om en jevn og stiv kjerne, har nyere studier avslørt at den innerste sfæren på planeten vår faktisk er strukturert og viser egenskaper som ligner på myke metaller som bly. Forskere tror nå de har oppdaget årsaken bak denne mykheten: bevegelsen av atomer i kjernen.

Forskere fra Sichuan University i Kina, sammen med kolleger fra USA, utførte datasimuleringer og laboratorieeksperimenter for å undersøke oppførselen til jernatomer i jordens indre kjerne. De fant at de tettpakkede jernatomene i kjernens sekskantede gitterstruktur bytter posisjon uten å forstyrre den underliggende metalliske strukturen. Denne atombevegelsen gjør at kjernen blir mer formbar og mindre stiv, noe som gjør den svakere mot skjærkrefter.

Teamet brukte en superdatamaskin og en maskinlæringsalgoritme for å simulere et større atommiljø med over 10,000 XNUMX atomer, noe som ga en mer omfattende oversikt over gitterdynamikken. Data fra laboratorieeksperimenter med høy trykk og temperatur, som gjenskaper forholdene til jordens indre kjerne, ble innlemmet i simuleringene. Resultatene viste at jernatomene gjennomgår kollektiv bevegelse, der ett atom hopper ut av sin likevektsposisjon og skyver naboatomene langs. Denne diffusjonen skjer raskt over pikosekunder uten å forstyrre gitterstrukturen, slik at jernkjernen kan oppføre seg som et ekstremt mykt fast stoff.

Det er viktig å merke seg at disse funnene er basert på teoretiske beregninger siden forskere ikke er i stand til å ta direkte prøver av jordens indre kjerne. De stemmer imidlertid godt overens med seismiske observasjoner. Denne forskningen kaster lys over de grunnleggende mekanismene som bidrar til de dynamiske prosessene og utviklingen av jordens indre kjerne.

Tittel: Jordens solide jernkjerne: Overraskende myk og formbar

Kilde: [Studie publisert i PNAS, 2023]