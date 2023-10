Renessansesimuleringene: kaste lys over dannelsen av galakser

By

Fysikere ved Maynooth University har avduket et banebrytende sett med datasimuleringer kalt renessansesimuleringer, og tilbyr ny innsikt i dannelsen av galakser i det tidlige universet. Disse simuleringene, som stemmer overens med observasjoner gjort av James Webb Space Telescope (JWST), gir et verdifullt verktøy for å forstå universets opprinnelse.

De første funnene fra JWST indikerte en potensiell avvik mellom vår teoretiske forståelse av tidlig galaksedannelse og faktiske observasjoner. Tidlige galakser observert gjennom teleskopet virket lysere og mer massive enn forventet, og reiste spørsmål om nøyaktigheten til eksisterende modeller.

Ledet av Dr. John Regan fra Maynooth, i samarbeid med forskere fra Georgia Institute of Technology i USA, ble studien publisert i Open Journal of Astrophysics. Simuleringene utviklet av teamet muliggjør oppløsning og sporing av små "mørk materie-klumper" når de smelter sammen og danner som "glorier" av mørk materie, som til slutt er vert for galaksene vi observerer.

Simuleringene bekrefter ikke bare konsistensen til disse galaksene med teoretiske modeller for kosmologisk fysikk, men gir også innsikt i dannelsen av universets første stjerner, kjent som Population III-stjerner. Disse stjernene forventes å være mer massive og lysere enn deres nåværende kolleger.

Dr. Regan la vekt på effekten av JWST på vår forståelse av det tidlige universet, og sa: "James Webb-romteleskopet har revolusjonert vår forståelse av det tidlige universet." Med sine bemerkelsesverdige evner kan vi nå skimte universet slik det var bare hundrevis av millioner år etter Big Bang da det var mindre enn 1 % av sin nåværende alder.

Hovedforfatter Joe McCaffrey, en doktorgradsstudent ved Maynooth, understreket den avgjørende rollen til simuleringene for å forstå vår plass i universets store narrativ. I tillegg tar forskerne sikte på å utnytte disse simuleringene til å fordype seg i veksten av massive sorte hull under det tidlige universet.

Gjennom renessansesimuleringene er fysikere på kanten av å avdekke mysteriene rundt galakseformasjonen og kaste lys over de ekstraordinære hendelsene som utspilte seg i universets spede barndom.

