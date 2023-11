Ny ultralydbildeteknikk tillater sanntidsobservasjon av makrofager i aksjon

Penn State-forskere har utviklet en nyskapende boblebasert metode som muliggjør sanntidsobservasjon av makrofager, en essensiell type immuncelle, i pattedyrvev ved hjelp av ultralydavbildningsteknologi. Makrofager spiller en avgjørende rolle i immunsystemet vårt, og bygger bro mellom medfødt og adaptiv immunitet og hjelper til med funksjoner som å bekjempe infeksjoner og fremme vevsregenerering. Men til nå har det vært utfordrende å visualisere aktivitetene deres i kroppen.

Tradisjonelt har ultralydavbildning ikke klart å skille makrofager fra andre celler, da de oppfører seg på samme måte. For å overvinne denne begrensningen, utviklet forskerne fra Penn State et kontrastmiddel ved hjelp av nanoemulsjoner, som er små oljedråper som reflekterer ultralydlydbølger effektivt. Disse nanoemulsjonene ble introdusert til makrofagene, som internaliserte dem. Når de ble utsatt for ultralydbølger, gjennomgikk dråpene en faseendring, og dannet gassbobler som ga den nødvendige bildekontrasten for å skille makrofagene fra omgivende celler.

I et proof-of-concept-eksperiment ved bruk av svinevevsprøver, visualiserte teamet makrofager i sanntid. Denne banebrytende bildebehandlingsteknikken kan fremme vår forståelse av hvordan immunsystemet fungerer og hvordan sykdommer utvikler seg, samt hjelpe til med utviklingen av mer effektive cellebaserte terapier.

Fremtidige anvendelser av denne teknologien kan strekke seg utover makrofager til andre typer immunceller og overvåking av plakkoppbygging i arterier. Forskerne tar også sikte på å samarbeide med immunologiforskere som er interessert i å bruke denne teknikken for sine studier.

Denne nye ultralydavbildningsmetoden gir store løfter når det gjelder å frigjøre det fulle potensialet til makrofagterapier for ulike helsetilstander, inkludert kreft, autoimmune lidelser, infeksjoner og vevsskader. Ved å gi et sanntidsbilde av de cellulære aktivitetene i kroppen, kan forskere få verdifull innsikt i sykdomsprogresjon og helbredende mekanismer, noe som fører til mer effektive behandlingsstrategier.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er makrofager?

Makrofager er en type immuncelle som spiller en avgjørende rolle i ulike immunsystemfunksjoner, inkludert å oppdage og fjerne patogener, fremme sårheling og regulere immunresponser.

Hva er betydningen av å visualisere makrofager i sanntid?

Sanntidsvisualisering av makrofager lar forskere observere deres aktiviteter i kroppen, og gir innsikt i sykdomsprogresjon og helbredende mekanismer. Denne informasjonen kan bidra til utviklingen av mer effektive terapier for tilstander som kreft, autoimmune lidelser, infeksjoner og vevsskade.

Hvordan fungerer den nye ultralydbildeteknikken?

Teknikken innebærer å introdusere nanoemulsjoner, bittesmå oljedråper, til makrofagene. Under ultralydbølger gjennomgår disse dråpene en faseendring, og danner gassbobler som kan oppdages og skilles fra omgivende celler, noe som muliggjør sanntidsobservasjon av makrofager i pattedyrvev.

Hva er fremtidens anvendelser av denne teknologien?

Forskerne planlegger å utforske bruken av denne teknikken for å visualisere andre typer immunceller i menneskekroppen og overvåke plakkoppbygging i arterier. De er også åpne for samarbeid med immunologiforskere som er interessert i å bruke denne avbildningsmetoden for sine studier.