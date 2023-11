Blazars: Unraveling the Mysteries of High-Energy Neutrinos

Blazarer, en type aktive galaktiske kjerner kjent som kvasarer, har fengslet forskere i årevis med sine imponerende gammastråleutstråling. Nå har et internasjonalt forskerteam utført en omfattende statistisk analyse for å belyse sammenhengen mellom disse faklene og høyenergi-nøytrinoutslipp. Ledet av professor Kenji Yoshida fra Institutt for elektroniske informasjonssystemer ved Shibaura Institute of Technology i Japan, gir teamets funn spennende innsikt i det komplekse forholdet mellom blazarer og nøytrinoflux.

Blazarer skiller seg ut fra andre kvasarer på grunn av deres unike evne til å sende ut bluss direkte mot jorden. Disse eksplosive hendelsene frigjør kosmiske stråler med høy energi, drevet fra kjernen av disse galaksene i jetfly som spenner over store avstander. Innenfor disse kosmiske strålene gir interaksjoner med fotoner opphav til subatomære partikler kalt nøytrinoer.

Forskere tror sterkt at gammastråling fra blazarer er nært knyttet til deteksjon av nøytrinoer på himmelen. Denne teorien fikk støtte i 2017 da sørpolen nøytrino detektor kjent som "IceCube" observerte en høyenergi nøytrino hendelse som falt sammen både i timing og plassering med en blazar fakkel kalt TXS 0506+056. Denne oppdagelsen reiste muligheten for at en populasjon av blazarer produserer nøytrinoer med høy energi under fakler. Imidlertid forblir det nøyaktige forholdet mellom blazar fakling og nøytrinoutslipp et puslespill som trenger ytterligere utforskning.

I sin studie undersøkte det internasjonale forskerteamet totalt 145 blazarer. Av disse ble 144 trukket fra Fermi Large Area Telescope Monitored Source List, inkludert den bemerkelsesverdige blazaren TXS 0506+056. For å forstå bidraget til gammastråleutstråling til nøytrinoutslipp, konstruerte forskerne ukentlige innlagte lyskurver, som representerer den gjennomsnittlige gammastrålestrømmen til hver blazar. Ved å bruke en Bayesiansk algoritme bestemte de fakkelens driftssyklus (prosentandelen av tiden en blasar tilbringer i en fakkeltilstand) og den tilsvarende energifraksjonen for hver blazar.

Gjennom analysen deres oppdaget teamet en klar trend: blazarer med lavere fakkeldriftssykluser og energifraksjoner var mer utbredt i prøven deres. Disse parameterne viste kraftlovlignende fordelinger, og demonstrerte en robust korrelasjon mellom dem. Videre identifiserte forskerne en betydelig forskjell i fakkeldriftssykluser mellom forskjellige typer blazarer.

Spesielt vurderte teamet også nøytrino-energifluksen til hver gammastråling, ved å bruke en skaleringsrelasjon som tar i betraktning nøytrino- og gammastråleluminositeten. Ved å sammenligne sine spådommer med den tidsintegrerte følsomheten til IceCube, var forskerne i stand til å etablere øvre grenser for bidragene fra bluss til den isotropiske diffuse nøytrinofuksen.

Prof. Yoshida fremhevet betydningen av arbeidet deres, og understreket potensialet til å fremme vitenskapelig kunnskap om opprinnelsen til astrofysiske nøytrinoer. Med ytterligere observasjoner og anvendelsen av metoden deres håper forskerne å avdekke mysteriene rundt blazarene og deres rolle i å produsere høyenerginøytrinoer.

Spørsmål og svar:

Spørsmål: Hva er blazarer?

Blazarer er en type aktive galaktiske kjerner kjent som kvasarer. Det som skiller dem er deres evne til å sende ut bluss rettet mot jorden.

Spørsmål: Hva er nøytrinoer?

Nøytrinoer er subatomære partikler som ikke har noen elektrisk ladning og samhandler svakt med materie. De kan produseres gjennom kosmiske stråleinteraksjoner i høyenergiske astrofysiske hendelser som blazarbluss.

Spørsmål: Hvordan er gammaglimt fra blazarer koblet til nøytrinoer med høy energi?

Forskere tror at gammastråling fra blazarer kan være de viktigste hendelsene som er ansvarlige for påvisning av høyenerginøytrinoer på himmelen. Tidspunktet og posisjoneringen av en høyenergi-nøytrino-hendelse oppdaget av IceCube på linje med en blazarbluss, noe som tyder på en korrelasjon mellom de to fenomenene.

Spørsmål: Hva oppdaget forskerteamet?

Forskerteamet fant at blazarer med lavere fakkeldriftssykluser og energifraksjoner var mer vanlig i prøven deres. De identifiserte også en betydelig forskjell i fakkeldriftssykluser mellom forskjellige typer blazarer. I tillegg etablerte de øvre grenser for bidragene fra bluss til den isotropiske diffuse nøytrinofluxen.

(Kilde: The Astrophysical Journal)