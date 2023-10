Avdekke epigenetiske endringer i aldring ved hjelp av DNA-metylering

Aldring er en naturlig prosess preget av gradvis nedgang i organfunksjonen, som fører til økt mottakelighet for ulike sykdommer. Mens vi kan observere og føle effekten av aldring, har forskning vist at det også forekommer på molekylært nivå. Epigenetiske modifikasjoner, som DNA-metylering, histonmodifikasjon og ikke-kodende RNA, spiller en betydelig rolle i utviklingen av aldring [1].

Innenfor teknologi for lang levetid har forskere utviklet epigenetiske DNA-klokker som bruker metyleringsbaserte biomarkører for å forutsi den biologiske alderen til individer, organer og celler. Disse klokkene er avhengige av sett med CpG-er (sekvenser av nukleotider som kan metyleres) og matematiske algoritmer for å lage disse spådommene. Nåværende klokker undersøker imidlertid bare en liten del av DNA og gir begrenset informasjon om de generelle endringene i DNA-metylering under aldring [1].

En fersk studie publisert i Aging Cell hadde som mål å adressere disse begrensningene ved å bruke helgenom bisulfitt-sekvensering, en teknikk som muliggjør en omfattende analyse av DNA-metylering over hele genomet. Forskerne analyserte to forskjellige celletyper, monocytter og muskelceller, som har kontrasterende forhold til celleomsetning. Monocytter har kortere levetid og omsettes raskt, mens muskelceller lever lenger [2].

Studien identifiserte 6,780 29,492 aldringsassosierte differensielt metylerte CpG-posisjoner i muskelceller og 2 2 i monocytter. De fleste av de aldersassosierte CpG-stedene ble funnet i gener i begge celletyper. Baneanalyse avslørte at de aldringsassosierte metyleringsendringene påvirket veier som Notch, ROBO, MECPXNUMX og RUNX i både monocytter og muskelceller. I tillegg ble nevronale veier også observert å være involvert i aldringsprosessen [XNUMX].

Forskerne observerte videre at endringer i metyleringsmønstre i muskelceller nådde toppen rundt 52 ​​og 62 år, mens toppalderen varierte fra 33 til 37-42 hos monocytter. De identifiserte spesifikke aldringsassosierte differensielt metylerte regioner i begge celletyper, og fremhevet de genomiske regionene der aldersrelaterte metyleringsendringer skjedde [2].

Studien avslørte også overrepresentasjonen av visse biologiske moduler assosiert med aldring. I muskelceller inkluderte disse modulene cAMP-mediert signalering, proteintranslasjon og muskelsammentrekning, mens i monocytter inkluderte de fagocytose, nukleotidmetabolisme, DNA-konformasjonsregulering, cellemigrasjon og celle-celleadhesjon. Disse funnene gir verdifull innsikt i veiene og prosessene som påvirkes av aldringsassosierte DNA-metyleringsendringer [2].

Selv om denne forskningen kaster lys over de epigenetiske endringene som skjer under aldring, er den fortsatt i de tidlige stadiene. Videre utvikling er nødvendig for å øke potensialet som et alternativ til nåværende aldringsklokker som er avhengige av mikroarray-basert metyleringsanalyse. Ikke desto mindre representerer denne studien et viktig skritt mot å forstå det komplekse samspillet mellom epigenomet og aldringsprosessene [1][2].

