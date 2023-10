Australian Cane Toads: Kannibalistiske rumpetroll øker evolusjonen

Stokkpadder i Australia står overfor en alvorlig trussel fra sitt eget slag – kannibalistiske rumpetroll. Disse rumpetrollene spiser ofte klekkinger, og driver dem til å utvikle seg i en raskere hastighet. Denne akselererte veksten har imidlertid en kostnad.

Stokkpaddene ble introdusert i Australia i 1935 for å kontrollere stokkbiller. I stedet ble paddene en invasiv art, formerte seg utenfor kontroll og utgjorde en trussel mot økosystemet. Giftigheten til disse paddene setter også innfødte kjøttetende pungdyr i fare.

Mens voksne stokkpadder måler rundt 25 cm (10 tommer) i lengde, er det rumpetrollene deres som viser kannibalistisk oppførsel og spiser sin egen type. Denne oppførselen er ikke uvanlig hos froske- og paddearter, og forekommer vanligvis når ressursene er knappe. Australske stokkpadder viser imidlertid denne oppførselen ganske ofte.

I et eksperiment utført av invasiv artsbiolog Jayna DeVore og hennes kolleger fant de at australske rumpetroll hadde 2.6 ganger større sannsynlighet for å kannibalisere klekkeunger sammenlignet med ikke-australske rumpetroll. Et annet eksperiment viste at australske rumpetroll var 30 ganger mer tiltrukket av rugunger enn andre rumpetroll.

Hatchlings i Australia utvikler seg i et raskere tempo enn sine kolleger andre steder. Selv om denne akselererte utviklingen øker sjansene deres for å overleve, etterlater den dem mindre utviklede enn ikke-australske stokkpadder på rumpetroll og modne stadier av livet.

Disse klekkingene har utviklet seg for å fremskynde utviklingen deres når de merker tilstedeværelsen av andre rumpetroll, noe som indikerer konkurranse og potensiell kannibalisme. Denne evolusjonære tilpasningen lar dem redusere varigheten av deres sårbare stadium.

Kannibalisme blant stokkpadder kan sees på som en form for bestandskontroll, da det eliminerer konkurranse om begrensede ressurser i dammen. Det viser også den bemerkelsesverdige hastigheten utviklingen kan skje med. De australske stokkpaddene har utviklet seg betydelig siden de ble introdusert på kontinentet.

Denne forskningen bidrar til vår forståelse av den komplekse dynamikken til invasive arter og virkningen de kan ha på innfødte økosystemer. Studien ble publisert i PNAS og fremhever det pågående evolusjonære våpenkappløpet mellom det kannibalistiske rumpetrollstadiet og de sårbare egg- og klekkestadiene i invaderte habitater.

