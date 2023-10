Intuitive Machines kunngjør målrettet lanseringsvindu for IM-1 Lunar Mission

By

Det Houston-baserte romutforskningsselskapet, Intuitive Machines, har avslørt at måneoppdraget deres IM-1, i samarbeid med SpaceX, er planlagt til oppstart innen et flerdagers oppskytningsvindu som åpner 12. januar 2024. IM-1-oppdraget vil markere selskapets første forsøk på månelanding og er en integrert del av NASAs Commercial Lunar Payload Services (CLPS) initiativ.

Steve Altemus, medgründer, president og administrerende direktør for Intuitive Machines, uttrykte begeistring og optimisme om den kommende lanseringen. Han erkjente at utfordringer og tidsplanjusteringer kan forventes i banebrytende måneutforskning og fremhevet betydningen av å motta de nødvendige godkjenningene for å fly.

CLPS-initiativet har som mål å etablere et grunnlag for menneskelige oppdrag og bærekraftig menneskelig tilstedeværelse på månens overflate. Nyttelastene sendt av Intuitive Machines som en del av dette programmet vil bidra til vitenskapelige og teknologiske fremskritt innen måneutforskning.

Ved ugunstige vær- eller oppskytningsforhold vil backup-muligheter bli bestemt under hensyntagen til faktorer som månens blackout-vindu.

Intuitive Machines er et ledende romselskap med fokus på romutforskning. Gjennom sine fire forretningsenheter – Lunar Access Services, Orbital Services, Lunar Data Services og Space Products and Infrastructure – tilbyr selskapet en rekke produkter og tjenester for å støtte både robot- og menneskelige romoppdrag til destinasjoner som Månen og Mars.

