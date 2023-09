Et nytt prosjekt for å bringe tilbake magien ved observasjon av nattehimmel

I astronomiens verden har debatten mellom bruk av store, kompliserte teleskoper versus bærbare og enkle kikkerter alltid vært et diskusjonstema. Mens teleskoper har sin plass, finner mange astronomer at kikkerter gir en sann og oppslukende utsikt over nattehimmelen. Ikke bare er kikkerten mer bærbar, men de gir også en unik og engasjerende måte å utforske og lære om himmelen.

Analog Sky, et prosjekt av Robert Asumendi, har nylig annonsert et spennende gjør-det-selv-sett kalt Magic. Dette prosjektet tar sikte på å bringe tilbake magien ved himmelobservasjon ved å la brukere bygge sin egen astronomikikkert i boksstil. Settet kombinerer de beste egenskapene til både kikkerter og teleskoper, og gir en ny og innovativ måte å utforske nattehimmelen på.

Building Magic er en enkel prosess som kan tilnærmes på tre forskjellige måter. Brukere kan enten 3D-printe de fleste delene (unntatt optikk) basert på de angitte spesifikasjonene, bestille delene fra foreslåtte leverandører, eller ta en hybrid tilnærming og kombinere begge metodene. Sluttresultatet er et kompakt og lett kikkert-teleskop med rett vinkel-betrakter, lik benketoppen Project Moonwatch-seerne som ble brukt på 1960-tallet.

Magic er ikke bare enkel å bruke, men den har også flere applikasjoner. Den kan brukes til terrestrisk visning, fugletitting og til og med deles mellom flere observatører. Dioptri-okularavstanden kan justeres raskt, noe som muliggjør sømløs overføring av visningen fra en person til en annen. Dessuten er Magic designet for å være kompakt og lett, noe som gjør den ideell for raske verandaøkter eller for barn å bære på egen hånd.

Magic-settet kan oppgraderes med filtre og inkluderer en 4-milliwatt laserpeker for sikting og en utfoldbar 1x-søker som backup. Den totale kostnaden for å bygge Magic varierer fra litt over $300 hvis delene er 3D-printet til rundt $500 hvis det anbefalte stativet brukes. Tatt i betraktning at astronomiske kikkerter av høy kvalitet kan koste opptil tusen dollar, er kostnadene ved å bygge Magic relativt rimelige.

Analog Sky's Magic tilbyr en mulighet for familier til å engasjere seg i et delt prosjekt og koble sammen med nattehimmelens enkelhet og skjønnhet. I en tid dominert av skjermtid, gir Magic en forfriskende og oppslukende måte å nyte universets underverk sammen.

