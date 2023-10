Internasjonalt samarbeid oppdager kilden til det største marsskjelv som noen gang er registrert

Et globalt team av forskere, ledet av University of Oxford, har avduket funnene av et banebrytende samarbeid for å finne årsaken til den største seismiske hendelsen som noen gang er registrert på Mars. Studien, som involverte bidrag fra ulike romorganisasjoner rundt om i verden, konkluderer med at skjelvet ikke ble forårsaket av et meteorittnedslag, men snarere av massive tektoniske krefter i Mars' skorpe.

Den seismiske hendelsen, kjent som S1222a, registrerte en styrke på 4.7 og genererte vibrasjoner over hele planeten i minst seks timer. Opprinnelig trodde forskerne at hendelsen kan ha vært forårsaket av et meteorittnedslag på grunn av likheter i det seismiske signalet med tidligere nedslag. De startet et internasjonalt søk etter et ferskt krater, som involverte oppdrag fra European Space Agency, Chinese National Space Agency, Indian Space Research Organization og De forente arabiske emiraters romorganisasjon.

Etter måneder med etterforskning bekreftet teamet at det ikke ble funnet noe ferskt krater. I stedet ble den seismiske hendelsen tilskrevet frigjøringen av enorme tektoniske krefter i Mars indre. Studien, publisert i tidsskriftet Geophysical Research Letters, antyder at Mars er mer seismisk aktiv enn tidligere antatt.

Dr. Benjamin Fernando, hovedforskeren fra University of Oxford, uttalte at selv om Mars foreløpig ikke har aktiv platetektonikk, var hendelsen sannsynligvis forårsaket av stressfrigjøring i Mars-skorpen. Disse spenningene har akkumulert over milliarder av år, ettersom forskjellige deler av planeten avkjøles og krymper i varierende hastighet.

Funnene i denne studien gir verdifull innsikt i Mars' geologiske aktivitet, som kan bidra til å bestemme passende steder for fremtidige menneskelige habitater på den røde planeten. Samarbeidet mellom internasjonale misjoner setter en presedens for fremtidig samarbeidsinnsats innen utforskning av dypt rom.

Teamets forskning har også fremhevet viktigheten av å opprettholde et mangfoldig utvalg av vitenskapelige instrumenter på Mars for å samle viktige data. Forskere fra European Space Agency, Kina og De forente arabiske emirater uttrykte sin entusiasme for å delta i studien og deres forpliktelse til å fremme vår kunnskap om Mars.

Dette enestående samarbeidet har betydelige implikasjoner for fremtidige oppdrag, ettersom teamet planlegger å bruke funnene sine til kommende måneoppdrag og utforskning av Saturns måne Titan.

Kilde: University of Oxford

Sitat: "En tektonisk opprinnelse for det største marsskjelvet observert av InSight," Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL103619