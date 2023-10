Bli med på Lunar Festivities: International Observe the Moon Night Event

Hvert år arrangerer NASA en ekstraordinær begivenhet som samler mennesker fra hele verden for å observere månen – virtuelt. International Observe the Moon Night er en årlig offentlig feiring som har som mål å forene månentusiaster, fremme månevitenskap og utforskning og hedre våre kulturelle og personlige forbindelser til jordens himmelske følgesvenn.

Det fine med denne begivenheten ligger i tilgjengeligheten. Uansett hvor du befinner deg, kan du delta i månefestlighetene. Du har muligheten til å delta på eller være vertskap for virtuelle eller personlige arrangementer, eller bare observere månen fra ditt eget hjem. Det globale månefellesskapet kommer sammen gjennom ulike plattformer som arrangementets Facebook-side, sosiale mediekanaler som bruker #ObserveTheMoon, og International Observe the Moon Night Flickr-gruppen.

NASA har skissert flere mål for denne hendelsen. For det første fungerer det som en feiring, og samler mennesker fra hele verden som deler en lidenskap for månen. Den har også som mål å øke bevisstheten om NASAs måneprogrammer, noe som gjør månevitenskap og utforskning mer tilgjengelig for publikum. Videre gir International Observe the Moon Night enkeltpersoner mulighet til å utforske måne- og romvitenskapens rike, ved å bruke Jordens måne som utgangspunkt for deres oppdagelsesreise.

Arrangementet oppmuntrer til deling av Moon-inspirerte historier, bilder, kunstverk og mer, og fremmer en kreativ forbindelse til vår himmelske nabo. Ved å vekke interesse for måneobservasjon, utvider International Observe the Moon Night sin innvirkning til den bredere himmelen og verden rundt oss, og inspirerer til pågående utforskning.

Så sett av i kalenderen! Årets International Observe the Moon Night-arrangement kan sees gjennom NASA TV Broadcast. Følg med klokken 7 EDT / 23:00 UTC 21. oktober 2023, og bli med det globale månefellesskapet på en fortryllende oppdagelsesreise og verdsettelse av månen.

kilder:

-NASAs Lunar Reconnaissance Orbiter Mission, Solar System Exploration Division ved NASAs Goddard Space Flight Center og andre NASA og astronomiske organisasjoner.