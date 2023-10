Innsikt i fremskritt og anvendelser av 2D-materialer

By

Denne artikkelen fremhever den nylige gjennomgangen utført av Roman Engel-Herbert, direktør for Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI), og Joao Marcelo J. Lopes, seniorforsker ved PDI, på feltet av todimensjonale lagdelte materialer ( 2DLM). Deres anmeldelse, med tittelen "Recent Advances in 2D Material Theory, Synthesis, Properties, and Applications," er publisert i ACS Nano. Forfatterne gir verdifull innsikt i dagens trender og fremtidsutsikter angående syntesen og egenskapene til disse materialene.

Gjennomgangen henter inspirasjon fra den 9. årlige Graphene and Beyond-workshopen som ble holdt i 2022. Den inkluderer også PDIs nylige arbeid med veksten av magnetiske heterostrukturer av høy kvalitet ved bruk av epitaksiale metoder. Et bredt spekter av emner dekkes i gjennomgangen, inkludert teori, syntese og prosessering, materialegenskaper, materialintegrasjon, enhetsstudie og vridde 2D-heterostrukturer.

Noen av de grunnleggende temaene som diskuteres i gjennomgangen inkluderer modellering av defekter og interkalanter, med fokus på formasjonsveier og strategiske funksjoner. Rollen til maskinlæring i syntese og sansing blir også fremhevet. Gjennomgangen legger vekt på viktig utvikling innen syntese, prosessering og karakterisering av ulike 2D-materialer. I tillegg utforsker den de optiske og fononegenskapene til disse materialene, kontrollert av materialinhomogenitet, flerdimensjonal bildebehandling, biosensing og maskinlæringsanalyse.

Konseptet med miksdimensjonale heterostrukturer som bruker 2D-byggeklosser for neste generasjons logikk og minneenheter introduseres. Forfatterne fordyper seg også i betydningen av vrivinkelhomojunksjoner i kvantetransport og gir fremtidige perspektiver for feltet 2DLM.

Bidragende forfattere til anmeldelsen inkluderer eksperter fra ulike amerikanske institutter og internasjonale institusjoner som University of Innsbruck. Dette samarbeidet sikrer et omfattende og globalt perspektiv på fremskritt og anvendelser av 2D-materialer.

Samlet sett gir anmeldelsen av Engel-Herbert og Lopes en omfattende oversikt over feltets nåværende tilstand og presenterer spennende utsikter for fremtiden til 2D-materialer.

kilde:

– Yu-Chuan Lin et al., Nylige fremskritt innen 2D-materialteori, syntese, egenskaper og applikasjoner, ACS Nano (2023). DOI: 10.1021/acsnano.2c12759

– «Innsikt i 2D-materiale fra internasjonalt samarbeid» (2023, 17. oktober) hentet 17. oktober 2023 fra nyhetsnettstedet Phys.org.