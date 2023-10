Mars' sammensetning avslører ledetråder om tidlig solsystem

By

Nye avsløringer om Mars' sammensetning kaster lys over planetens tidlige eksistens og posisjonering i solsystemet. Nylige funn fra NASAs InSight-landeroppdrag har utfordret tidligere antakelser om sammensetningen av Mars, spesielt når det gjelder kjernen.

I motsetning til Jorden, som har en hovedsakelig flytende jernkjerne, indikerer InSights observasjoner at Mars har en mindre kjerne med et lag av flytende silikater som omslutter den. Dataene antyder at dette laget er omtrent 150 kilometer tykt og omgir den steinete skorpen på planeten. Disse funnene har fått forskere til å revurdere sin forståelse av planetarisk dannelse.

Forsker Dongyang Huang fra ETH Zürich forklarer at den første observasjonen av Mars' kjernesammensetning, som inneholdt en overraskende høy andel lettere grunnstoffer, var i strid med eksisterende teorier om planetarisk utvikling. Videre analyse har imidlertid ført til en ny hypotese: Mars har en mindre, tettere kjerne med et væskesenter som inneholder omtrent 9-14 % lettere grunnstoffer. Denne unike komposisjonen utfordrer tidligere antakelser og gir fristende ledetråder om Mars' tidlige opprinnelse.

Tetthetsforskjellene utledet fra de seismiske dataene samlet inn av InSights seismograf gir verdifull innsikt i planetens indre. Mens de er på jorden bruker forskere seismografer for å måle bakkevibrasjoner og utlede planetens tetthet og kjemiske sammensetning, og studier av Mars byr på ulike utfordringer. InSights seismograf, den første i sitt slag utplassert på Mars, tillot forskere å samle viktige data om planetens vibrasjonsmønstre og sammensetning.

Disse nylige funnene indikerer at Mars kan ha dannet seg tidligere enn Jorden i solsystemets historie, potensielt i en tid da solen var omgitt av en tåkete sky av partikler. Den særegne sammensetningen av Mars' kjerne gir et spennende innblikk i planetens fortid og reiser spennende spørsmål om forholdene som rådet under dens dannelse.

Ofte Stilte Spørsmål

1. Hva er sammensetningen av Mars kjerne?

I følge nylige observasjoner fra NASAs InSight-landeroppdrag, er Mars' kjerne mindre enn tidligere antatt og inneholder et lag med flytende silikater som omgir dens flytende jernkjernen.

2. Hvordan studerte forskerne Mars' sammensetning?

Forskere brukte InSights seismograf til å måle vibrasjonsmønstre og utlede planetens tetthet og kjemiske sammensetning. Dette ga verdifulle data om Mars' kjerne og dens særegne sammensetning.

3. Hvordan er sammensetningen til Mars forskjellig fra jorden?

Mens Jorden har en overveiende flytende jernkjerne, har Mars' kjerne en mindre størrelse og inkluderer et lag med flytende silikater i tillegg til flytende jern.

4. Hva antyder funnene om Mars' dannelse?

Den høyere andelen lette elementer i Mars kjerne antyder at planeten ble dannet tidligere i solsystemet enn Jorden. Dette indikerer at Mars kan ha utviklet seg mens solen fortsatt var omgitt av en tåkete sky av partikler.