Russlands president avslører planer for ny romstasjon, signaler flyttes bort fra ISS

Russlands president Vladimir Putin avduket nylig planene sine om å bygge en ny russisk romstasjon, som signaliserer en avgang fra den internasjonale romstasjonen (ISS) og har som mål å etablere Russlands eget baneknutepunkt. Det første segmentet av den nye romstasjonen forventes å være fullt operativt innen 2027, noe som gir Russland bare fire år på seg til å fullføre konstruksjonen og konkurrere med ISS.

Beslutningen om å bygge en ny romstasjon kommer når den 25 år gamle ISS nærmer seg pensjonisttilværelsen og ressursene begynner å synke. Når ISS når slutten av sin levetid rundt 2030, anerkjenner Moskva behovet for en erstatning for å opprettholde romkapasiteten. Den russiske romfartsorganisasjonen Roscosmos har tidligere vist en fysisk modell av den foreslåtte romstasjonen, med kallenavnet "Ross", som ligner på Kinas Tiangong-post.

I utgangspunktet hadde Russland planlagt å trekke seg ut av ISS etter 2024 og fokusere på å utvikle sin egen orbitalstasjon. Disse planene er imidlertid revidert, og Russland har forlenget sin deltakelse med ISS til 2028 som et midlertidig tiltak. Putin understreker viktigheten av rettidig handling, og advarer om at unnlatelse av å starte storstilt arbeid på den russiske orbitalstasjonen innen 2024 kan resultere i å miste evnen til å opprettholde tilstedeværelse i rommet.

Dette trekket mot uavhengighet i romutforskning reflekterer Russlands ønske om å redusere sin avhengighet av vestlige land på grunn av pålagte sanksjoner etter Ukraina-krisen. ISS, etablert i 1998, har vært et samarbeid mellom USA, Russland, Canada, Japan og 11 europeiske land. Imidlertid har NASA kunngjort sin intensjon om å de-bane stasjonen innen 2031, noe som får Russland til å forfølge sine egne rominitiativer.

I tillegg til den nye romstasjonen, uttrykte Putin også sitt engasjement for Russlands måneprogram, til tross for en nylig mislykket månelanding. Til tross for tilbakeslag vil måneoppdraget fortsette, og den russiske regjeringen er fortsatt dedikert til måneutforskning.

FAQ:

Spørsmål: Hvorfor planlegger Russland å bygge sin egen romstasjon?

A: Russland har som mål å redusere avhengigheten av vestlige land og opprettholde en tilstedeværelse i verdensrommet etter pensjoneringen av ISS.

Spørsmål: Hva er tidslinjen for den nye russiske romstasjonen?

A: Det første segmentet forventes å være operativt innen 2027.

Spørsmål: Hva er den nåværende statusen til ISS?

A: ISS nærmer seg slutten av sin levetid og skal etter planen deaktiveres innen 2031.

Spørsmål: Vil Russland fortsette å delta i ISS?

A: Russland har forlenget sin deltakelse i ISS til 2028 som et midlertidig tiltak.

Spørsmål: Hva skjedde med Russlands forrige romstasjon, Mir?

A: Mir var den første modulære romstasjonen som ble operert av Sovjetunionen og Russland fra 1986 til 2001.