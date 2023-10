Utforske den infrarøde kvantifiseringen av glykosylering i protein og AFM-IR

By

Denne artikkelen fremhever et kommende webinar som vil fordype seg i det spennende området med infrarød kvantifisering av glykosylering i proteiner ved hjelp av atomkraftmikroskopi (AFM-IR). Denne teknikken kombinerer høyoppløselige evner til AFM med molekylær informasjon gitt av infrarød spektroskopi, noe som resulterer i et kraftig verktøy for å studere proteinstruktur og funksjon.

Tradisjonelt har infrarød mikroskopi vært begrenset av sin svake romlige oppløsning. Imidlertid har koblingen av AFM med infrarød spektroskopi overvunnet denne begrensningen, og oppnådd en oppløsning på rundt 10 nm. Dette gjennombruddet lar forskere registrere spektra og absorpsjonskart av forskjellige prøver, inkludert proteiner, celler og vev.

Et spesifikt fokusområde i dette webinaret er studiet av amyloider, spesielt i forhold til Alzheimers sykdom. Amyloid plakk funnet i hjernen er sammensatt av aggregerte former av amyloid beta peptid. Ved å bruke AFM-IR kan forskere undersøke aggregeringen av dette peptidet og spore endringer i strukturen til isolerte amyloidfibriller. Teknikken har også blitt brukt på nevroner og hjerneseksjoner, og gir molekylær informasjon i nanoskalaoppløsning.

Nettseminaret vil bli ledet av Jehan Waeytens, en postdoktor ved Université libre de Bruxelles. Med bakgrunn i kjemi og lang erfaring innen infrarød spektroskopi, har Waeytens utført banebrytende forskning på bruk av AFM-IR for å studere amyloid beta-peptid. Hans nåværende fokus er på biofunksjonaliserte AFM-tips for videre fremskritt på dette feltet.

Totalt sett har den infrarøde kvantifiseringen av glykosylering i protein ved bruk av AFM-IR stort løfte for å avdekke mysteriene til proteinstrukturendringer og deres implikasjoner i forskjellige sykdommer. Dette webinaret gir en unik mulighet til å lære mer om denne banebrytende teknikken og dens potensielle anvendelser.

kilder:

– Université libre de Bruxelles

– Jehan Waeytens' forskning