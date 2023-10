Astronomer er vitne til første infrarøde Aurora på Uranus, kaster lys på bisarre magnetfelt

En banebrytende oppdagelse er gjort av astronomer, da de observerte en infrarød nordlys på planeten Uranus for aller første gang. Denne spennende utviklingen gir verdifull innsikt i de særegne magnetfeltene som finnes på de fjerne isete kjempene i solsystemet vårt.

Aurorae, ofte kjent som nord- og sørlys, er vanligvis forårsaket av solvind som kolliderer med høyt ladede partikler i jordens atmosfære. Denne kollisjonen ioniserer partiklene, får dem til å sende ut lys og skaper de fascinerende grønne og lilla skjermene vi ser i polarområdene.

Lignende former for nordlys har blitt observert på andre planeter, for eksempel Jupiters urolige himmel og månene. I 1986 ga Voyager 2-sonden det første glimtet av ultrafiolette nordlys på Uranus. Imidlertid markerer denne nylige oppdagelsen første gang et infrarødt nordlys er blitt dokumentert på planeten.

I motsetning til jordens atmosfære, som hovedsakelig består av nitrogen og oksygen, har Uranus en atmosfære dominert av hydrogen og helium. Som et resultat sender nordlyset på Uranus ut lys i bølgelengder utenfor det synlige spekteret, for eksempel infrarødt. Dette betyr at disse himmelske visningene forblir usynlige for det menneskelige øyet, og mangler de livlige fargene som er sett på vår hjemmeplanet.

Ikke desto mindre, ved å bruke det kraftige Keck II-teleskopet på Hawaii, var forskere i stand til å observere og analysere de spesifikke bølgelengdene til infrarødt lys som sendes ut av Uranus. De fokuserte på det infrarøde lyset som sendes ut av en ladet partikkel kalt H3+, som hjelper til med å måle partikkelens temperatur og atmosfæriske tetthet.

Forskerne fant at tettheten av H3+ i Uranus atmosfære økte med svimlende 88 prosent, til tross for minimale endringer i temperaturen. De tilskriver dette til nordlysaktivitet som genererer intensivert ionisering. Disse funnene gir avgjørende bevis for teorien om at energiske nordlys spiller en betydelig rolle i oppvarming av gassgigantiske planeter som Uranus, og skyver varme fra nordlyset mot den magnetiske ekvator.

Videre har de uvanlige magnetfeltene til Uranus og dens iskalde motstykke Neptun lenge forvirret forskere. De magnetiske polene til disse planetene er merkelig feiljustert med deres rotasjonsspinnakser. Siden nordlysaktivitet er nært knyttet til en planets magnetfelt, mener teamet at å studere Uranus' nordlys kan hjelpe til med å løse mysteriet bak de feiljusterte magnetfeltene.

Interessant nok kan denne forskningen også kaste lys over gåtefulle prosesser som skjer på jorden, for eksempel geomagnetisk reversering, der planetens nord- og sørpoler effektivt bytter plass. Å forstå virkningen av disse fenomenene er avgjørende for systemer som er avhengige av jordens magnetfelt, inkludert satellitter, kommunikasjon og navigasjon.

Den banebrytende studien, ledet av Emma Thomas, en doktorgradsstudent ved University of Leicester School of Physics and Astronomy, utvider vår forståelse av de fjerne iskalde gigantene i solsystemet vårt. Ved å avdekke mysteriene til Uranus' nordlys og avdekke hemmelighetene til magnetfeltet, håper forskere å få verdifull innsikt i andre eksoplaneter med lignende egenskaper, og potensielt avsløre deres egnethet for å støtte liv.

Ofte Stilte Spørsmål

Spørsmål: Hva er en nordlys?



A: En nordlys er et naturfenomen forårsaket av samspillet mellom solvinder og ladede partikler i en planets atmosfære, noe som resulterer i utslipp av lys.

Spørsmål: Hva forårsaker nord- og sørlyset på jorden?



A: Nord- og sørlyset er forårsaket av solvind som kolliderer med ladede partikler i jordens atmosfære, spesielt nær planetens poler.

Spørsmål: Hvorfor er nordlys på Uranus usynlige for det menneskelige øyet?



A: Aurorae på Uranus sender ut lys i bølgelengder utenfor det synlige spekteret, for eksempel infrarødt. Siden det menneskelige øyet bare kan oppfatte synlig lys, forblir disse nordlysene usynlige.

Spørsmål: Hvordan ble det infrarøde nordlyset på Uranus oppdaget?



A: Forskere brukte Keck II-teleskopet på Hawaii til å observere og analysere spesifikke bølgelengder av infrarødt lys som sendes ut av planeten Uranus, med fokus på lyset som sendes ut av en ladet partikkel kjent som H3+.

Spørsmål: Hvordan kan det å studere Uranus sin nordlys hjelpe til med å forstå jordens magnetfelt?



A: Uranus sitt feiljusterte magnetfelt gir en mulighet for forskere til å studere effekten av nordlysaktivitet og magnetiske felt. Denne forskningen kan gi innsikt i prosesser som geomagnetisk reversering, som kan påvirke jordens magnetfelt og systemer som er avhengige av det.