Indias rike tradisjon for solforskning

India har en lang historie med solforskning, som går tilbake til slutten av 19-tallet. Landets solforskningsinnsats ble initiert av HF Blanford, den første generaldirektøren for Indias meteorologiske avdeling, som i 1881 foreslo behovet for nøyaktige registreringer av solens varmekraft og dens effekter på jordoverflaten. Ruchi Ram Sahni, en pioner innen vitenskapelig popularisering i Punjab, sluttet seg til Blanfords team i 1885 som den andre assisterende meteorologiske reporteren.

Kodaikanal Solar Observatory (KSO) ble etablert i 1899 og ble et betydelig knutepunkt for solastronomi. I 1909 gjorde den britiske astronomen J Evershed en banebrytende oppdagelse ved KSO, som ble kjent som "Evershed-effekten." KSO spilte også en rolle i oppdagelsen av den berømte "Raman-effekten" i 1928, med KS Krishnan som en av medforfatterne av forskningsartikkelen.

I forlengelsen av Indias arv fra solforskning ble Indian Institute of Astrophysics (IIA) etablert i Bengaluru i 1971. Det absorberte observatoriene ved Kodaikanal og Kavalur og har siden gitt betydelige bidrag til solforskning. IIA har utviklet Visible Line Emission Coronagraph, en nøkkelkomponent i det kommende indiske observatorieoppdraget, Aditya-L1.

Aditya-L1 er satt til å nå sin destinasjon tidlig neste år, hvor den vil observere solens fotosfære, kromosfære og ytterste lag. Dens primære mål er imidlertid å studere romvær og overvåke de uforutsigbare toppene i magnetfeltet forårsaket av koronale masseutkast fra solen. Disse koronale masseutkastene kan utgjøre en trussel mot teknologiavhengig sivilisasjon ved å skade satellitter og elektriske nett.

Tidspunktet for Aditya-L1s oppdrag stemmer overens med den forventede toppen av solflekkaktivitetssyklusen i 2026. Andre organisasjoner, som NASA og den britiske regjeringen, har også overvåket romværet for å redusere den potensielle risikoen.

Indiske eksperimenter med kosmisk stråle har også gitt betydelige bidrag til romforskning. GRAPES-3-eksperimentet, et samarbeid mellom India og Japan, oppdaget en "forbigående svekkelse av jordens magnetiske skjold" som korrelerte med en solstorm i 2015. Denne forskningen, publisert i Physical Review Letters, demonstrerte viktigheten av nøyaktig stormankomsttid prediksjon for å minimere økonomiske tap under en global nedleggelse.

Den rike tradisjonen med solforskning i India, kombinert med dens voksende ekspertise innen romværovervåking, fremhever landets forpliktelse til å fremme vitenskapelig kunnskap og beskytte mot potensielle farer forbundet med solaktivitet.

