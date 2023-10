The Hanle Dark Sky Reserve: Et fristed for amatørastronomer

By

Hanle-landsbyen, som ligger innenfor Changthang Wildlife Sanctuary, er kjent for sin uberørte mørke himmel og tørre værforhold, noe som gjør den til et ideelt sted for astronomisk forskning. Hjem til Indian Astronomical Observatory og verdens nest høyeste optiske teleskop, har Hanle nylig blitt utpekt som Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) av Union-territoriet Ladakh.

HDSR har som mål å beskytte området mot menneskeskapt lysforurensning og bevare dets bemerkelsesverdige mørke for astronomiske observasjoner. Det fremmer også turisme, og gir besøkende muligheten til å oppleve skjønnheten på nattehimmelen. Amatørastronomer har lenge vært tiltrukket av Hanle på grunn av den eksepsjonelt mørke himmelen, som lar dem observere svake himmelobjekter og ta detaljerte fotografier.

Et av høydepunktene på stjernefesten som ble holdt i Hanle var muligheten til å være vitne til sjeldne astronomiske fenomener, som «falsk daggry» og «stjernetegnslyset». Den falske daggry refererer til en glød før soloppgang som bare kan observeres fra de mørkeste stedene, mens dyrekretslyset er det svake sollyset spredt av støv i solsystemets plan.

Deltakere fra forskjellige steder i India, inkludert Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep og Mumbai, samt lokale landsbyboere og turister, samlet seg på Hanle for å være en del av stjernefesten. Begivenheten tiltrakk seg både amatørastronomer og visuelle observatører som var i stand til å sette pris på de obskure, svake galaksene som er synlige på Bortle-1 (mørkeste) himmelen til HDSR.

I et forsøk på å engasjere lokalsamfunnet og fremme astroturisme, har Indian Institute of Astrophysics (IIA) gitt små teleskoper til utvalgte landsbyboere og trent dem som "astronomiambassadører." Dette initiativet bidrar ikke bare til den sosioøkonomiske utviklingen av området, men sikrer også at turister får kunnskapsrik veiledning og informasjon om nattehimmelen.

Med blikket mot fremtiden planlegger arrangørene å gjøre HDSR Star Party til en årlig begivenhet, i håp om å tiltrekke seg astronomi-entusiaster fra India og utlandet. Med den fortsatte støtten fra lokalsamfunnene og den oppsøkende innsatsen til IIA, vil himmelen i Hanle forbli et elsket reisemål for både stjernekikkere og astronomer.

