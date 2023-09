Nyoppdaget: Indias Chandrayaan-3 Lander og Rover på månen

Indias Chandrayaan-3-oppdrag, som landet vellykket på månen 23. august, har blitt tatt på nye bilder tatt av en annen månesonde. Den indiske romforskningsorganisasjonen (ISRO) ga ut radarbilder fra deres Chandrayaan-2 måneoppdrag, som ankom i månebane i 2019.

Selv om Chandrayaan-3-landeren for øyeblikket er inaktiv, på grunn av det to uker lange mørket på nærsiden av månen der den landet, er det en mulighet for at den vil våkne når sollyset kommer tilbake. ISRO-tjenestemenn har imidlertid bekreftet at landeren og dens lille rover, kalt Pragyan, allerede har oppnådd alle sine hovedmål. Pragyan utplasserte med suksess fra sin lander, Vikram, og tok bilder av omgivelsene.

Dette er ikke første gang det indiske måneoppdraget er observert fra verdensrommet. NASAs Lunar Reconnaissance Orbiter har allerede tatt høyoppløselige bilder av det historiske oppdraget. India har blitt det fjerde landet, etter Sovjetunionen, USA og Kina, som lander på månen.

I tillegg til Indias oppdrag, sikter mange andre nasjoner også på månens sørpol for å utforske isreservene i det området. NASA planlegger å etablere en eller flere baser i regionen for å bruke måneis til å støtte astronauter og maskineri som en del av Artemis-programmet, som tar sikte på å etablere en permanent menneskelig tilstedeværelse på og rundt månen innen slutten av 2020-årene.

Mens India har vært vellykket med sitt måneoppdrag, har andre land og private selskaper også gjort forsøk på å lande på månen i nyere tid. Russlands Luna-25-sonde krasjet under landingsforsøket forrige måned, og det japanske romfartsbyrået JAXA lanserte sin månelander, SLIM, som vil forsøke en landing i løpet av de kommende månedene.

Totalt sett har Indias Chandrayaan-3-oppdrag oppnådd betydelige milepæler i måneutforskning, og bildene tatt av andre månesonder viser frem landets suksess med å nå nye grenser i verdensrommet.

