Ny studie avslører virkningen av Indias Chandrayaan-3 månelanding

Indias historiske månelanding 23. august 2023 har etterlatt en betydelig innvirkning på måneoverflaten, som avslørt av en fersk studie publisert i Journal of the Indian Society of Remote Sensing. Den indiske romforskningsorganisasjonens (ISRO) Chandrayaan-3 gjorde en myk landing på månen, en bragd som kun ble oppnådd av tre land før India.

Studien fremhever de fangede bildene fra forgjengeroppdraget, Chandrayaan-2, som viste et spennende fenomen kjent som en "ejecta halo." Det ser ut til at da Chandrayaan-3s lander rørte ned, spredte thrusterne en massiv ringformet plum av månestøv, eller regolit, og dannet utkastet halo. Denne måneregolitten ble estimert til å være rundt 2.06 tonn, og dekker et område på 1,167 kvadratfot.

Forskere som studerer ejecta-haloen har identifisert forskjellene i refleksjonsevne til de nylig forstyrrede topplagene av månestøv, kjent som epiregolith. Eksponeringen av undergrunnsregolitten på grunn av tap av kohesjon i epiregolitten antas å ha forårsaket økt fotometrisk spredning, noe som resulterer i den reflekterende anomalien observert rundt landeren.

Chandrayaan-2, selv om den ikke lyktes i landingsforsøket, fortsatte å operere som orbiteren, og samlet uvurderlige data og høyoppløselige fotografier av månens overflate. Oppdraget hadde som mål å oppnå en første landing noensinne nær månens sørpolare region, en oppgave Chandrayaan-3 klarte.

Interessant nok slutter India seg nå til USA, Sovjetunionen og Kina i den prestisjetunge gruppen av nasjoner som har oppnådd en myk landing på månen. Imidlertid forbereder flere land seg på lignende oppdrag i nær fremtid. NASAs Artemis-program, dedikert til måneutforskning, planlegger å finansiere flere robotoppdrag, med potensielle landinger innen 2024. Det japanske selskapet ispace har allerede forsøkt en månelanding, mens Russland er fast bestemt på å returnere etter sitt mislykkede Luna-25-oppdrag.

Funnene av denne studien kaster nytt lys over virkningen og den vitenskapelige betydningen av Indias månelanding, gir ytterligere næring til den globale interessen for måneutforskning og baner vei for fremtidige oppdrag for å avdekke mysteriene til jordens himmelske nabo.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hvordan skapte Indias Chandrayaan-3 ejecta-haloen på månen?

Under den myke landingen brukte Chandrayaan-3s lander thrusterne sine, som spredte en betydelig mengde månestøv eller regolit ved sammenstøtet. Dette forårsaket dannelsen av en ringformet plym kjent som ejecta halo.

2. Hva er regolit?

Regolith refererer til laget av fragmenterte bergarter, jord, støv og andre materialer som dekker det faste berggrunnen eller en planetoverflate som månen.

3. Hvordan studerte forskerne ejecta-haloen?

Forskere undersøkte forskjellene i refleksjonsevne i de nylig forstyrrede topplagene av månestøv, kalt epiregolith, som hjalp dem med å identifisere og analysere ejecta-haloen.

4. Hva er betydningen av Chandrayaan-3s landing?

Chandrayaan-3s vellykkede landing markerer en stor prestasjon for India og utvider gruppen av land som har oppnådd en myk landing på månen. Det bidrar også med verdifull vitenskapelig innsikt i måneutforskning og oppmuntrer til ytterligere oppdrag til månen.

5. Er det noen fremtidige planer for måneutforskninger?

Ja, flere land og romfartsorganisasjoner, inkludert NASA og private selskaper som ispace, har ambisiøse planer for fremtidige måneoppdrag. Disse oppdragene tar sikte på å fremme vår forståelse av månen og forberede oss på potensiell menneskelig utforskning i fremtiden.