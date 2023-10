Indisk astrofysiker hjelper til med å avdekke mysteriet om tunge elementer i universet

By

Et team av forskere, inkludert indisk opprinnelse astrofysiker professor Vik Dhillon fra University of Sheffield, har gjort betydelige fremskritt i å forstå hvordan de tyngste kjemiske elementene skapes i universet. Gjennombruddet ble oppnådd ved hjelp av et avansert kamera kjent som ULTRACAM.

ULTRACAM, utviklet av professor Dhillon i samarbeid med teamet hans ved Institutt for fysikk og astronomi, er det første instrumentet som nøyaktig lokaliserer gammastråleutbruddet som utløser en kilonovaeksplosjon. Kilonovae er resultatet av to tette nøytronstjerner som slår seg sammen, og disse eksplosjonene er ansvarlige for å produsere de tyngste grunnstoffene i det periodiske systemet, inkludert gull, platina og uran.

Ved å finne plasseringen av gammastråleutbruddet, spilte ULTRACAM en avgjørende rolle i å oppdage og observere kilonovaen. Dette funnet forbedrer ikke bare vår forståelse av dannelsen av tunge elementer i universet, men letter også oppfølgingsobservasjoner fra andre teleskoper, for eksempel det kommende James Webb Space Telescope (JWST).

Forskningsfunnene, publisert i det prestisjetunge tidsskriftet 'Nature', avslørte det røde lyset som ble sendt ut av kilonovaen, noe som indikerer tilstedeværelsen av tunge elementer produsert under eksplosjonen. Observasjonene gjort med JWST bekreftet ytterligere eksistensen av elementer som tellur, som er avgjørende for å støtte liv på jorden.

Dr. Stuart Littlefair, en annen forsker involvert i forskningen ved University of Sheffield, understreket viktigheten av ULTRACAM for å fange det svake optiske lyset fra de sammenslående kompakte objektene. I tillegg fremhevet han ULTRACAMs evne til å ta bilder i flere bølgelengder samtidig, noe som indikerer det unike med hendelsen.

Sammenslåingen av to nøytronstjerner som resulterer i en kilonovaeksplosjon er et sjeldent og flyktig fenomen, noe som gjør det utfordrende å oppdage og studere. Før denne oppdagelsen hadde bare én annen bekreftet kilonova noen gang blitt observert. Det er viktig å forstå kilonovaer fordi disse eksplosjonene skjer i nøytronrike miljøer, som antas å være fødestedene til de tyngste elementene i naturen.

Den banebrytende forskningen oppsto med de første optiske bildene av kilonovaen tatt med ULTRACAM, plassert ved det 3.5 meter lange New Technology Telescope til European Southern Observatory i Chile.

