Astronomi-entusiaster samles til Star Party i Indias Hanle Dark Sky Reserve

Et nylig arrangement kjent som Star Party ble organisert av Indian Institute of Astrophysics (IIA) i Hanle Dark Sky Reserve i østlige Ladakh. Denne unike samlingen samlet omtrent 30 amatørastronomer fra forskjellige regioner i India for å observere og fotografere den uberørte nattehimmelen, langt unna forstyrrelsene av lysforurensning.

Hanle Dark Sky Reserve, som ligger ved siden av den rolige Hanle-elven i en høyde av 14,108 1,073 fot over havet, er kjent som et av de beste stedene i verden for stjernekikking. Dens mørke himmel og gunstige værforhold gjør det til et ideelt sted for astronomisk forskning og astrofotografering. Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) dekker et område på rundt XNUMX XNUMX kvadratkilometer og ble utpekt av Union Territory of Ladakh for å bekjempe lysforurensning og bevare områdets naturlige mørke.

Stjernefesten ga ikke bare en mulighet for stjernekikking og astrofotografering, men fungerte også som en pedagogisk begivenhet for lokale astronomiambassadører. Disse ambassadørene, trent av IIA, hadde sjansen til å lære av ledende amatørastronomer i landet, og utvidet deres kunnskap om nattehimmelen.

Til tross for utfordringene fra store høyder, iskalde temperaturer og lave oksygennivåer, var de deltakende astronomene begeistret over deres erfaring. Utstyrt med sine personlige teleskoper og kameraer fanget de himmelske underverker som False Dawn og Zodiacal Light, fenomener som bare kan observeres fra eksepsjonelt mørke steder som Hanle.

Suksessen til det første Star Party har ført til planer fra UT Ladakh-administrasjonen om å etablere det som en årlig begivenhet, som ytterligere fremmer interessen for astrofotografering og forskning i India. I tillegg har den indiske regjeringen nylig tillatt internasjonale turister å overnatte i Hanle og andre turistmål i Ladakh, og utvidet tilgangen til disse unike astronomiske stedene.

