Den akselererende smeltingen av det vest-antarktiske isdekket: en utfordring for kystsamfunn

Det oppvarmende Sørishavet får det vest-antarktiske isdekket til å smelte i en alarmerende hastighet, noe som fører til akselerert havnivåstigning som vil få betydelige konsekvenser for kystsamfunn rundt om i verden. Dette er kjernefunnet i ny forskning utført av et team av forskere fra British Antarctic Survey og Northumbria University.

Det vestantarktiske isdekket består av sammenkoblede isbreer dannet av snøfall året rundt. De flytende kantene på denne innlandsisen, kjent som kysteisbremmer, spiller en avgjørende rolle for å stabilisere isbreene. Imidlertid smelter havet disse ishyllene nedenfra, noe som får dem til å tynnes ut og øker hastigheten som ferskvann slippes ut i havet med.

Studien fokuserte på den sårbare sektoren av innlandsisen, spesielt Amundsenhavet, og brukte en regional havmodell for å projisere endringer i ishyllens smelting frem til år 2100. Forskerne kjørte flere simuleringer ved å bruke forskjellige scenarier for forbrenning av fossilt brensel, med spennvidde fra et best-case-scenario på linje med Paris-avtalen til et ukontrollert worst-case-scenario.

Uavhengig av utslippsbanen, indikerte resultatene en rask økning i havoppvarming og ishyllesmelting gjennom det 21. århundre. Selv i det beste scenarioet, som tar sikte på å begrense oppvarmingen til 1.5 °C, var det en tredobling i den historiske smeltehastigheten. Overraskende nok var det liten forskjell i smeltehastigheter mellom scenarier frem til 2045, noe som antyder at betydelig oppvarming og smelting er praktisk talt uunngåelig i de kommende tiårene.

Styrkingen av havstrømmene, som transporterer varmt vann fra dyphavet til de grunnere isbremmene, driver den akselererte oppvarmingen og smeltingen i Amundsenhavet. Mens den nøyaktige påvirkningen på havnivåstigningen ikke kan bestemmes uten å ta hensyn til andre faktorer, som brestrømning og snøakkumulering, er det klart at økt ishyllesmelting vil bidra til hastigheten på stigende havnivåer.

Vest-antarktis-isen står allerede for en betydelig del av den globale havnivåstigningen, og taper ca. 80 milliarder tonn is årlig. Selv om den nøyaktige utstrekningen og hastigheten på smeltingen fortsatt er usikker, er det kjent at isdekket har potensial til å forårsake opptil 5 meter havnivåstigning.

FAQ

Spørsmål: Hvordan påvirker det oppvarmende Sørishavet innlandsisen i Vest-antarktis?

A: Det oppvarmende Sørishavet smelter ishyllene på den vestantarktiske iskappen nedenfra, og får dem til å tynnes. Dette øker igjen utslippet av ferskvann til havet og fører til stigende havnivå.

Spørsmål: Kan reduksjon av karbonutslipp bremse smeltingen av ishyllen?

A: Forskningen tyder på at selv i det beste tilfellet, der oppvarmingen er begrenset til 1.5 °C, vil det fortsatt være en betydelig økning i smeltingen av ishyllen. Å redusere karbonutslipp kan imidlertid bidra til å dempe noen av de verste effektene av klimaendringer på lang sikt.

Spørsmål: Hvor mye vil havnivået stige på grunn av smeltende ishyller?

A: Studien ga ikke et eksakt estimat for havnivåstigning. Den erkjente imidlertid at økt ishyllesmelting vil bidra til å akselerere havnivåstigningen, noe som utgjør betydelig risiko for kystsamfunnene.

Spørsmål: Hva kan gjøres for å møte utfordringene ved å øke havnivået?

A: Tilpasning til stigende havnivåer og beskyttelse av sårbare kystsamfunn vil kreve en kombinasjon av strategier, inkludert planlegging for fremtidig havnivåstigning, implementering av beskyttelsestiltak der det er mulig, og vurdering av flyttemuligheter der det er nødvendig. Å bygge motstandskraft og ta proaktiv handling er nøkkelen til å takle dette komplekse problemet.