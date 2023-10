Ny forskning viser at akselerert smelting av vest-antarktisisen vil føre til økt havnivåstigning

By

Forstå virkningen av havdrevet smelting på kystsamfunn

En fersk studie utført av forskere ved British Antarctic Survey avslører alarmerende funn om fremtiden til det vestantarktiske isdekket. Uavhengig av våre anstrengelser for å redusere karbonutslipp, vil hastigheten som det oppvarmende Sørishavet smelter innlandsisen med akselerere betydelig gjennom det 21. århundre, noe som resulterer i en betydelig økning i havnivået. Dette har alvorlige konsekvenser for kystsamfunn over hele verden.

Det vestantarktiske isdekket er et stort område med landbasert is som består av sammenkoblede isbreer. Kystens isplater fungerer som en stabiliserende kraft og bidrar til å opprettholde integriteten til disse isbreene. Imidlertid får de oppvarmende havene disse ishyllene til å smelte nedenfra. Når ishyllene tynnes og smelter, utløser det utslipp av ferskvann fra isbreene til havet, noe som fører til en økning i havnivået.

Studien fokuserte på den sårbare Amundsenhavet-regionen, hvor innlandsisens destabilisering allerede har vært merkbar i flere tiår. Tidligere funn har antydet at klimaendringer er ansvarlige for oppvarmingen av havet i dette området. For å bestemme omfanget av ishyllesmelting i regionen i løpet av de neste 80 årene, brukte forskerne en regional havmodell og simulerte ulike scenarier.

Resultatene er mildt sagt bekymringsfulle. Uavhengig av utslippsreduksjonsbanen, anslo alle simuleringer en rask økning i havoppvarming og ishyllesmelting gjennom århundret. Selv det mest optimistiske scenariet, som forutsetter at global oppvarming er begrenset til 1.5 °C som skissert i Parisavtalen, forutser en tredobling av den historiske smelte- og oppvarmingshastigheten.

Foruroligende nok er forskjellen i utfall mellom scenariene minimal frem til 2045. Dette innebærer at tiltakene som tas for å redusere bruken av fossilt brensel i de kommende tiårene vil ha en ubetydelig innvirkning på havoppvarming og ishyllesmelting på kort sikt. Selv om det verste tilfellet forutsier mer uttalt smelting, ser eksperter på det som en urealistisk representasjon av fremtidig forbrenning av fossilt brensel.

Forskningsfunnene befester det faktum at rask havoppvarming i Amundsenhavet er uunngåelig frem til minst 2100, uavhengig av internasjonal innsats for å redusere bruken av fossilt brensel. Denne akselererte smeltingen kan tilskrives forsterkede havstrømmer som fører varmere vann fra dype havlag til de grunnere ishyllene langs kysten. Lignende mekanismer er observert i satellittmålinger av tynnende isbremmer.

Ettersom ishyllene fortsetter å smelte, blir stigningen i havnivået en kritisk bekymring. Det er imidlertid utfordrende å bestemme den nøyaktige økningen uten å ta hensyn til strømmen av isbreer i Antarktis og hastigheten på snøakkumulering på innlandsisen, faktorer som ikke var en del av denne studien. Likevel hevder forskerne at økt ishyllesmelting i regionen utvilsomt vil fremskynde stigningen i havnivået.

Det vest-antarktiske isdekket bidrar allerede betydelig til global havnivåstigning, og taper om lag 80 milliarder tonn is årlig. Mens den totale potensielle havnivåstigningen fra denne innlandsisen er estimert til å være så høy som 5 meter, er den nøyaktige mengden og hastigheten på smeltingen fortsatt usikker. Forskere over hele verden jobber aktivt for å forstå og forutsi disse aspektene.

I møte med disse alarmerende funnene er det viktig å erkjenne uunngåeligheten av visse konsekvenser som følge av klimaendringer. Kate Marvel, en atmosfærisk vitenskapsmann, understreker at mot, snarere enn håp, er nødvendig når vi tar opp klimaendringer. Dette motet innebærer langsiktige planleggings- og tilpasningsstrategier. Selv om den umiddelbare fremtiden kan virke dyster, tyder simuleringer på at utover 2100 kan det forventes ytterligere endringer og potensielt forhindret havnivåstigning. Dette gir håp for bevaring av kystbyer dersom det blir iverksatt passende tiltak.

FAQ

Spørsmål: Hva er det vestantarktiske isdekket?

A: Vest-antarktisisen er den største ansamlingen av landbasert is i verden, og består av sammenkoblede isbreer.

Spørsmål: Hva forårsaker smelting av ishylle?

A: Ishyllesmelting skjer først og fremst på grunn av oppvarmingen av havet, som eroderer ishyllene fra undersiden.

Spørsmål: Hvordan påvirker smelting av ishylle havnivået?

A: Når ishyllene smelter, øker ferskvannet de slipper ut volumet av vann i havet, noe som fører til en økning i havnivået.

Spørsmål: Hva er betydningen av Amundsenhavet?

A: Amundsenhavet regnes som den mest sårbare sektoren av den vest-antarktiske isdekket, og opplever betydelig tynning av ishyllen og breakselerasjon.

Spørsmål: Kan stigningen i havnivået reverseres?

A: Studien antyder at selv om umiddelbar havnivåstigning er uunngåelig, kan langsiktig innsats for å redusere utslipp og implementere tilpasningstiltak bidra til å dempe og bremse fremtidig havnivåstigning.