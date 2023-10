Økt vitamin C kan redusere kobbertoksisiteten i kiwi

By

Forskere fra Wuhan botaniske hage ved det kinesiske vitenskapsakademiet har oppdaget at økte nivåer av askorbinsyre, også kjent som vitamin C, kan øke kobbertoleransen og redusere kobbertoksisiteten i kiwi. Dette funnet er betydelig fordi kobberbasert gjødsel og plantevernmidler ofte brukes for å bekjempe den alvorlige epidemien forårsaket av Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) i kiwidyrking. Imidlertid utgjør den økte opphopningen av kobber i kiwi en trussel mot mattrygghet og menneskers helse.

Studien, publisert i Journal of Hazardous Materials, vurderte kobberinnholdet i 108 kiwiprøver fra 27 forskjellige kultivarer over hele verden. Forskerne fant at kiwi med rødt eller gult kjøtt hadde betydelig høyere kobberinnhold enn de med grønt kjøtt. I tillegg var kobberkonsentrasjonen lavere i fruktkjøtt og kjerner sammenlignet med fruktskinn og frø.

Høye nivåer av kobber resulterte i synlig skade på kiwiplanter. Men da kiwiplantene ble fôret med ekstra askorbinsyre, ble skaden dempet. Videre oppdaget forskerne at kobberbehandling økte askorbinsyreinnholdet i kiwiblader og oppregulerte nøkkelgener involvert i askorbinsyrebiosyntesen.

For å validere disse funnene overuttrykte forskerne GDP-L-galaktosefosforylase3 (GGP3) genet i transgene kiwifrukter, noe som resulterte i en betydelig økning i askorbinsyreinnhold sammenlignet med villtypen. De transgene kiwilinjene med høyere askorbinsyreinnhold viste redusert kobbertoksisitet, forbedret fotosyntese, fjerning av overflødige reaktive oksygenarter og endret uttrykk for stressrelaterte gener.

Denne forskningen viser at askorbinsyre spiller en avgjørende rolle for å redusere kobbertoksisitet i kiwi. Ved å forstå mekanismene som er involvert, kan det være mulig å utvikle strategier for å øke kobbertoleransen og sikre bedre matsikkerhet i kiwidyrking.

kilde:

Xiaoying Liu et al, Økt askorbinsyresyntese ved overekspresjon av AcGGP3 forbedrer kobbertoksisitet i kiwi, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393