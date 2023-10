Japan og USA bringer asteroideprøver tilbake til jorden

By

Japan og USA har med hell hentet biter av asteroider og brakt dem tilbake til jorden som en del av deres separate romprogrammer. Mens kvantiteten og kvaliteten på prøvene er forskjellige, konkurrerer ikke disse oppdragene, men utfyller hverandre i jakten på å forstå livets opprinnelse.

NASAs Osiris-Rex-sonde ga ut en kapsel som landet i Utah 24. september. For å sikre bevaring av prøvene ble kapselen plassert i en beholder fylt med nitrogen, noe som forhindret enhver kontakt med jordens atmosfære. Prøvene har siden blitt fraktet til Johnson Space Center i Texas, hvor de skal analyseres.

I mellomtiden slapp Japans Hayabusa2-oppdrag, lansert av Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), en kapsel som inneholder asteroideprøver i den australske utmark 6. desember. Denne kapselen ble også nøye forseglet for å opprettholde integriteten til prøvene. Hayabusa2-oppdraget har fått internasjonal oppmerksomhet for sin imponerende innsamling og henting av prøver fra to forskjellige asteroider.

Begge oppdragene tar sikte på å gi verdifull innsikt i opprinnelsen og utviklingen til solsystemet vårt. Ved å studere sammensetningen og egenskapene til disse asteroideprøvene håper forskerne å utdype vår forståelse av hvordan livet begynte på jorden og potensielt avdekke ledetråder om eksistensen av liv andre steder i universet.

Analysen av disse prøvene er en grundig prosess som krever avanserte vitenskapelige teknikker. Forskere vil gjennomføre ulike tester, for eksempel å måle isotopsammensetningen, mineralogi og organisk kjemi til prøvene. Disse analysene vil gi kritiske data for å hjelpe til med å avdekke mysteriene rundt asteroidedannelse og rollen de spilte i utviklingen av solsystemet vårt.

Samarbeidet mellom USA og Japan for å samle inn asteroideprøver viser viktigheten av internasjonalt samarbeid for å fremme vitenskapelig kunnskap. Ved å kombinere ressurser, ekspertise og teknologi, har disse oppdragene potensial til å gi dyptgripende bidrag til vår forståelse av kosmos.

