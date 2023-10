Plante vårløker: Bedre sent enn aldri

By

Hvis du ikke har plantet vårblomstrende løker ennå, ikke bekymre deg. Bedre sent enn aldri, ikke sant? Selv om det hadde vært bedre å plante dem for en måned siden, er det fortsatt tid til å få dem i bakken og nyte vakre blomster neste vår.

Tulipaner og andre vårblomstrende løker har vært i salg en stund nå. Du har sikkert sett esker med dem stablet på hyller i hagebutikker og jernvareforretninger. Men hvis du ikke har kjøpt eller plantet din ennå, er det på tide å gjøre det nå.

Etter å ha blitt høstet i Nederland i fjor vår, har disse løkene blitt lagret under nøye kontrollerte temperatur- og fuktighetsforhold. Det er viktig å merke seg at hyller i en varm butikk ikke er det beste stedet å oppbevare dem. Der blir de imidlertid ikke lenge siden butikkene snart vil gjøre plass til halloween og julevarer.

Så, hva bør du gjøre hvis du fortsatt har uplantede løker? Plant dem så snart som mulig, uten ytterligere forsinkelse. Vårblomstrende løker må gjennom en periode med kald dvale for å utvikle seg ordentlig. Ved å plante dem nå, gir du dem muligheten til å etablere sine røtter og forberede seg på vårens vekstsyklus.

Sørg for å velge et godt drenert sted i hagen din. De fleste pærer foretrekker et solrikt sted, men noen varianter tåler delvis skygge. Grav hull til riktig dybde, som vanligvis er tre ganger høyden på pæren, og fordel dem i henhold til pakkens instruksjoner.

Vann de plantede løkene grundig og legg til et lag med mulch for å beskytte dem mot ekstreme temperatursvingninger. Deretter er det bare å vente tålmodig til våren kommer, og innsatsen din vil bli belønnet med levende blomster og en vakker hage.

