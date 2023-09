RNA gjenvunnet fra utdødd Tasmansk tiger, øker innsatsen i forskning om utryddelse

Forskere har gjenvunnet RNA fra en tasmansk tiger, også kjent som tylacin, som har vært lagret på et museum i Stockholm siden 1891. Mens DNA-ekstraksjon fra eldgamle dyr og planter har blitt gjort før, er dette første gang RNA har vært vellykket. gjenvunnet fra en utdødd art. RNA, som DNA, er et biomolekylært molekyl som finnes i alle levende celler og er ansvarlig for å bære genetisk informasjon og syntetisere proteiner. Evnen til å trekke ut, sekvensere og analysere gammelt RNA kan potensielt hjelpe til med å gjenskape utdødde arter og hjelpe til med å forstå tidligere virale pandemier.

Den tasmanske tigeren var et apex-rovdyr som en gang streifet rundt på det australske kontinentet og tilstøtende øyer. Ankomsten av mennesker til Australia førte til at arten falt, og europeiske kolonisatorer på 18-tallet bidro ytterligere til at de ble utryddet. Studiet av den tasmanske tigerens bortgang regnes som et av de mest veldokumenterte tilfellene av menneskedrevet utryddelse.

Det gjenvunnede RNAet gir innsikt i biologien og metabolsk regulering av den tasmanske tigeren før den ble utryddet. Å forstå genkomplementene og genaktiviteten til utdødde arter er avgjørende for å gjenskape dem. Mens muligheten for å gjenopplive utdødde arter ved å bruke genredigering på levende slektninger fortsatt er skeptisk, oppfordres det til ytterligere forskning på biologien til disse utdødde dyrene.

Gjenvinningen av RNA fra den tasmanske tigerens forblir overrasket forskerne, ettersom RNA generelt anses som mindre stabilt enn DNA og ble antatt å ha en kort levetid. Den uttørkede tilstanden til restene ved det svenske naturhistoriske museet, med hud, muskler og bein bevart, bidro sannsynligvis til bevaring av RNA.

Denne forskningen åpner for nye muligheter innen de-utryddelse og kaster lys over biologien til utdødde arter. Selv om det fortsatt er en kompleks oppgave å gjenskape en utdødd art, er det viktig å forstå deres genetiske sammensetning og biologiske prosesser i bevaringsarbeid og lære av tidligere utryddelser.

