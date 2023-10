Et nytt perspektiv på solformørkelsen: Innsikt fra radioobservasjoner

By

Mens de fleste kaliforniere nøt den delvise solformørkelsen 14. oktober, tok forskere ved Owens Valley Radio Observatory (OVRO) en annen tilnærming. Ved å bruke deres oppgraderte Long Wavelength Array (OVRO-LWA), fanget de et unikt "radioformørkelsesbilde" som kaster lys på solens korona og dens tilknyttede fenomener.

Tradisjonelt blir solformørkelser observert gjennom synlig lys, men OVRO-LWA målte radiobølgelengder mellom 20 og 88 megahertz (MHz) for å lage et bilde av formørkelsen i et annet elektromagnetisk spektrum. Det resulterende bildet, som kan sees i videoen nedenfor, viser månens plassering som representert av stiplede linjer og den synlige solens lem med heltrukne linjer. Spesielt fanger videoen også opp forvrengninger forårsaket av solens ionosfære, og skaper en krusningseffekt som ligner på å se solen gjennom en rislende vannoverflate.

Radiobølgene som strekker seg utover solkanten i bildet sendes ut fra koronaen, og produserer en slående "ildring"-effekt selv utenfor banen til den fulle ringformørkelsen. Dette unike perspektivet gir forskere en mulighet til å studere solens utvidede korona med enestående oppløsning ved radiobølgelengder.

Bin Chen, en solastrofysiker og førsteamanuensis ved New Jersey Institute of Technology (NJIT), som medleder OVRO-LWAs forskning på solen, understreket betydningen av denne observasjonen. Ved å utnytte månens lem som en bevegelig "knivsegg", kan den effektive vinkeloppløsningen til solens korona forbedres betraktelig.

OVRO-LWAs oppgradering, støttet av National Science Foundation, har gjort det mulig for teleskopet å kartlegge himmelen raskere enn noe annet radioteleskop som opererer ved frekvenser under 100 MHz. Dette kraftige instrumentet gir mulighet for kontinuerlig overvåking av himmelen, og gir verdifull innsikt i ulike astronomiske fenomener, inkludert koronale masseutkast fra nærliggende stjerner, eksoplanetmagnetisme og det tidlige universet.

Med sin evne til å fange radiobilder av solformørkelsen, tilbyr OVRO-LWA et friskt og verdifullt perspektiv på vår nærmeste stjerne, og åpner nye veier for vitenskapelig utforskning og forståelse.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er Long Wavelength Array (LWA)?

Long Wavelength Array (LWA) er et radioteleskop designet for å observere og studere himmellegemer med lange bølgelengder, fra titalls til hundrevis av meter. Den er i stand til å fange opp radiobølger som sendes ut av ulike astronomiske kilder, og gir unik innsikt i universet.

Hva er solens korona?

Koronaen er det ytterste området av solens atmosfære som strekker seg millioner av kilometer ut i verdensrommet. Den er sammensatt av ekstremt varme ioniserte gasser som blir synlige under en solformørkelse som en svak, perlehvit glød som omgir solens mørke skive.

Hvorfor er radioobservasjoner av formørkelser viktige?

Radioobservasjoner av formørkelser gir forskerne et annet perspektiv på solens korona og tilhørende fenomener. Ved å studere emisjonen av radiobølger fra koronaen, kan forskere få innsikt i dens dynamikk, magnetiske felt og andre egenskaper som ikke er lett å observere gjennom tradisjonelle observasjoner av synlig lys. Disse unike perspektivene forbedrer vår forståelse av solen og dens innvirkning på solsystemet.