Om knappe et par uker vil USA oppleve sin svært etterlengtede solformørkelse. Eclipse-chasers er imidlertid allerede i ferd med å sette sikte på den neste himmelbegivenheten. Nøyaktig 365 dager fra i dag, 2. oktober 2024, vil en ringformet solformørkelse, også kjent som en «ildring», pryde himmelen over Påskeøya, eller Rapa Nui som den er lokalkjent.

Påskeøya ligger omtrent 2,300 miles utenfor den chilenske kysten, og er en liten, avsidesliggende øy som strekker seg over bare 63 kvadratkilometer. Denne kommende solformørkelsen vil være en bemerkelsesverdig hendelse, med tanke på at det er andre gang på 14 år at et slikt fenomen vil oppstå her. Den forrige totale solformørkelsen 11. juli 2010 fengslet observatører da den feide over øya.

I likhet med den kommende formørkelsen i USA, vil begivenheten på Påskeøya også være et "ring of fire"-fenomen. Ivrige solformørkelsesjagere over hele verden forbereder seg allerede på muligheten til å se dette unike opptoget midt i Moai, de berømte steinstatuene av Rapa Nui-kulturen.

Det kan imidlertid ikke være lett å nå Påskeøya for denne fryktinngytende begivenheten. Patrick Poitevin, en britisk eclipse-chaser som har opplevd over 50 solformørkelser, uttrykte sin begeistring, men nevnte utfordringene med å få innkvartering for 2010-formørkelsen på grunn av stor etterspørsel. Dessverre havnet han på en annen øy. Poitevin har et vell av erfaring med å observere solformørkelser på avsidesliggende steder og tok nylig et fascinerende bilde av solens kromosfære, dens fargerike andre lag, mens han sto utenfor totalitetens vei i Kosrae, Mikronesia.

En annen uforferdet eclipse-chaser, Larry Stephens fra Des Moines, Iowa, planlegger også å være vitne til "ildringen" på Påskeøya. Stephens, en erfaren fotograf av solformørkelser, ble avskrekket fra å delta på 2010-arrangementet på grunn av prisskjæring og kansellerte flyreiser. Med 19 totale solformørkelser, tre ringformørkelser og syv delvise formørkelser under beltet, er Stephens ivrig etter å oppleve sin første oversjøiske ringformørkelse.

Ulike turoperatører som ser på formørkelse, som Sky & Telescope, TravelQuest og AstroTrails, tilbyr organiserte turer for entusiaster som ønsker å være vitne til solformørkelsen på Påskeøya. I tillegg til Påskeøya vil arrangementet også være synlig fra det sørlige Patagonia i Chile og Argentina.

Hvis du planlegger å være vitne til dette himmelske skuet, hold deg oppdatert på reise- og overnattingsalternativer ved å følge redaktøren av WhenIsTheNextEclipse.com, den anerkjente eksperten på formørkelser som har gitt ut The Complete Guide To The Great North American Eclipse av 8. april 2024.

kilder:

– «Eclipse-chasers forbereder seg på neste «ildring» på Påskeøya» av Jamie Carter