New Era of Human Spaceflight: Rekordantall USA-baserte lanseringer forventet i 2024

Landskapet for menneskelig romfart er i ferd med å oppleve et betydelig skifte, med 2024 klar til å bli et banebrytende år for USA-baserte orbitale oppskytninger. Totalt syv oppdrag, planlagt å ta av fra Kennedy Space Center og Cape Canaveral Space Force Station, er satt til å sende 26 astronauter i bane. Dette markerer det høyeste antallet bemannede oppskytinger fra Space Coast siden 2009 da det var fem romfergeoppskytinger med 35 astronauter om bord. Videre, hvis alt går som planlagt, vil 2024 være vitne til de mest besatte oppskytningene siden 1997, med åtte romfergeoppdrag.

SpaceX har spilt en avgjørende rolle i å gjenopplive USA-basert menneskelig romfart siden avslutningen av romfergeprogrammet. Selskapets vellykkede oppstart av Crew Dragon Endeavour i mai 2020, og fraktet NASA-astronauter til den internasjonale romstasjonen (ISS), banet vei for en ny æra med kommersiell romfart. Siden den gang har SpaceX vært den eneste USA-baserte utskyteren av mennesker, og utført en kombinasjon av oppdrag under NASAs Commercial Crew Program og private ventures til ISS og orbitale flyvninger.

Når vi ser fremover mot 2024, er det enda flere spennende utsikter i horisonten. SpaceX planlegger fem rekordstore oppdrag, inkludert Axiom Space 3-oppdraget, som vil innebære et kort besøk til ISS. Crew-8-oppdraget vil sende fire erstatningsbesetningsmedlemmer til romstasjonen for et seks måneders opphold. Dessuten er det forventninger til den første bemannede flyvningen til NASAs Artemis-program, med Orion-romfartøyet, samt den etterlengtede besatte testflyvningen til Boeings CST-100 Starliner.

Disse utviklingene betyr et kritisk vendepunkt i romutforskning, ettersom flere spillere kommer inn på banen. I tillegg til Russland og Kinas pågående mannskapsoppdrag, gjør private selskaper som Virgin Galactic og Blue Origin også fremskritt i suborbital flukt. Denne utvidelsen av mulighetene for å få tilgang til verdensrommet vil ikke bare være til fordel for etablerte supermakter, men også lette globalt samarbeid, ettersom regjeringer søker å fremme sine egne astronautprogrammer.

Mens vi ivrig ser frem til fremtiden for menneskelig romfart, viser rekordantallet av USA-baserte oppskytninger i 2024 den utrolige fremgangen vi har gjort og signaliserer en ny æra av romutforskning og oppdagelse.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hvor mange USA-baserte orbital-oppskytinger forventes i 2024?

Syv oppdrag er planlagt fra Kennedy Space Center og Cape Canaveral Space Force Station i 2024, som vil sende 26 astronauter i bane.

2. Hvordan er dette sammenlignet med tidligere år?

De planlagte oppskytningene i 2024 vil være det høyeste antallet bemannede oppskytinger fra Space Coast siden 2009. Det vil også være de mest besatte oppskytningene siden 1997.

3. Hvilket selskap er den primære USA-baserte utskyteren av mennesker?

SpaceX har vært den viktigste USA-baserte utskyteren av mennesker siden mai 2020, etter at romfergeprogrammet ble trukket tilbake.

4. Hvilken annen utvikling kan vi forvente i 2024?

I tillegg til SpaceXs oppdrag, kunne 2024 se den første bemannede flygningen til NASAs Artemis-program og Boeings CST-100 Starliner. Disse milepælene betyr forskjellige muligheter for romutforskning og samarbeid.

5. Hvordan vil disse fremskrittene påvirke fremtiden for menneskelig romfart?

Det økte antallet oppskytinger og involveringen av ulike aktører på feltet indikerer en ny æra av romutforskning, som gjør det mulig for flere nasjoner og organisasjoner å våge seg utenfor jordens grenser og bidra til vår forståelse av universet.